David Almansa si è aggiudicato di forza il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, baciato dal sole e con temperature in risalita dopo il “gelo” di questa mattina (siamo giunti a 15° per quanto riguarda l’atmosfera e 16° sull’asfalto) si è chiusa la stagione nella maniera migliore, ovvero con 20 giri nei quali i piloti hanno potuto spingere al massimo senza pressioni di classifica dato che, come ben sappiamo, il titolo è stato già ampiamente assegnato a Maximo Quiles. La Spagna ha dominato la scena monopolizzando le prime 4 posizioni e, nel complesso, 8 delle prime 10!

David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) ha centrato il quinto successo stagionale grazie ad un ultimo giro straordinario nel quale ha lasciato sul posto i rivali che, di conseguenza, hanno battagliato per la piazza d’onore. Il secondo posto è andato ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che chiude a 337 millesimi, mentre il podio viene completato dal campione del mondo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 386.

Quarta posizione per Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 480 millesimi, quinta per il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 923, mentre in sesta troviamo l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 10.995. Dal settimo al decimo posto, altri 4 spagnoli. Adrian Fernandez (Honda Leopard) è settimo a 11.050, ottavo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a 11.192, nono Adrian Cruces (KTM CIP) a 11.441, mentre completa la top10 Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 14.500. Chiude 14°, infine, Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 21.954. Guido Pini (Honda Leopard), invece, non ha concluso la gara, cadendo nel corso del terzo giro.

Dopo questa ultima gara della stagione, la classifica generale della classe più leggera si definisce in maniera completa. Maximo Quiles, ovviamente, trionfa con 433 punti contro i 291 di David Almansa ed i 244 di Alvaro Carpe. Quarto Brian Uriarte con 230, quinto Adrian Fernadenz a quota 202.