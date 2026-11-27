Adrian Fernandez ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, il turno è stato disputando in condizioni davvero complicate. La temperatura dell’aria era di appena 5°, con l’asfalto che si attestava sui 6°. Condizioni quasi proibitive per le gomme che, con bassissima aderenza, hanno spesso tradito i piloti. Le cadute non sono mancate tutte, per fortuna, senza grosse conseguenze.

Da questo scenario così complicato è emerso lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:37.621 con un margine di vantaggio di appena 10 millesimi sul connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo). Terza posizione per un altro spagnolo, David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP), a 106 millesimi, mentre è quarto il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 109.

Distacchi minimi confermati anche dalla quinta posizione del malese Hakim Danish (KTM MT) a 196 millesimi. Sesto l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 459 millesimi, settimo lo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 480, ottavo l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 495 mentre è nono il nostro Guido Pini (Honda Leopard) a 617. Decimo lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 654, davanti al campione del mondo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) che chiude undicesimo a 806. Si ferma in 19a posizione Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.517.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche delle ore 13.15 che andranno a comporre la top14 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la sempre pericolosa Q1.