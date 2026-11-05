Moto3, a Lusail vedremo se Maximo Quiles ritoccherà nuovamente il libro dei record

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul discussissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3 che, dopo tante polemiche e discussioni, speriamo ci possa regalare ancora una volta grande spettacolo ed emozioni. Il termine “discussissimo”, ovviamente, deriva dalle polemiche sull’opportunità di disputare questo evento dopo le ben note turbolenze che sta vivendo il Medio Oriente.

Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail ci attende una tre-giorni che permetterà ai piloti di correre in maniera del tutto spensierata e con zero pressioni. Maximo Quiles ha già ampiamente vinto il titolo e vuole continuare a spinger, come si è visto nello scorso fine settimana nel Gran Premio della Malesia. Sul circuito di Sepang, infatti, ha nuovamente ritoccato le proprie statistiche, cogliendo il successo numero 11 e il podio numero 16. Cifre spaventose.

Maximo Quiles domina la scena in classifica generale con 376 punti contro i 228 di David Almansa ed i 205 della coppia formata da Brian Uriarte e Alvaro Carpe. Quinto Adrian Fernandez con 156 per un quintetto tutto spagnolo che spiega perfettamente come i piloti iberici abbiamo fatto gara a sé in questo campionato. In casa Italia si cercherà di mettere in scena una buona gara dopo che, anche in Malesia, sono arrivati ben pochi sorrisi per Guido Pini e Matteo Bertelle.

Il programma della Moto3 vedrà la prima sessione di prove libere alle ore 11.00 italiane di domani, venerdì 6 novembre, le ore 13.00 di Lusail, quindi alle ore 15.15 sarà già tempo di pre-qualifiche che andranno a definire la top14 che potrà evitare la Q1 nelle qualifiche di sabato 7 novembre alle ore 14.50. In mattinata, invece, sarà in scena la seconda sessione di prove libere alle ore 10.30. Domenica 8 novembre, infine, sarà tempo della gara della classe più leggerà che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.