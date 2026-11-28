Si sono concluse poco fa anche le qualifiche Moto2 valide per il Gran Premio di Valencia 2026, ultimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito Ricardo Tormo, la pole position è stata conquistata da Senna Agius. L’australiano, grande protagonista fino a questo momento del weekend spagnolo, si è nuovamente dimostrato il più veloce, firmando la prima posizione nella griglia con il crono di 1:31.389, nuovo record all-time della pista.

Il centauro del Liqui Moly Dynavolt IntactGP ha così centrato la quarta pole della sua carriera in Moto2, la seconda di fila. Seconda posizione per Daniel Holgado (CFMoto Aspar) che paga un ritardo dalla migliore prestazione di 161 millesimi. Ottima terza posizione in chiave Mondiale per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) che domani scatterà dalla prima fila ed avrà un’occasione importante per agguantare il titolo.

Quarta posizione per Alex Escrig (Klint) a 249 millesimi mentre completa la top5 Alonso Lopez (Italjet Gresini) a 318 millesimi. Grande balzo in avanti per Luca Lunetta (SpeedRS) che chiude al nono posto e domani avrà una bella chance per siglare punti preziosi. Qualifica molto negativa per il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) che non è andato oltre il decimo posto (+0.497).

Domani lo spagnolo dovrà rimontare per difendere i 4.5 punti di vantaggio su Izan Guevara nella lotta al titolo iridato. Tredicesimo invece Celestino Vietti (SpeedRS) che risale dal Q1. Penultimo Tony Arbolino (REDS Fantic) davanti a Matteo Ferrari (Italjet Gresini).