Si è aperto con la seconda sessione di prove libere il sabato del Gran Premio di Valencia 2026, ultimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito di Ricardo Tormo, il protagonista assoluto è stato Senna Agius, nuovamente il più veloce dopo la giornata di ieri. L’australiano ha firmato la migliore prestazione in 1:32.489, confermando le ottime sensazioni e candidandosi al ruolo di protagonista per il prosieguo del weekend spagnolo.

Il centauro del Liqui Moly Dynavolt IntactGP è riuscito ad anticipare di soli 79 millesimi Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) che andrà all’assalto del titolo domenica. Terza posizione per il belga Barry Baltus (REDS Fantic) che paga 114 millesimi dalla vetta. Segue in quarta piazza Alonso Lopez (Italjet Gresini Moto2) a 127 millesimi. Chiude la top5 Filip Salac (OnlyFans American Racing) a 129 millesimi.

Inizio di giornata rallentato per il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) che non va oltre la sesta posizione con un ritardo di 146 millesimi dal compagno di squadra in vetta. Completano la top10 Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha, +0.211), Ivan Ortola (MSI, +0.397), Daniel Holgado (CFMoto, +0.433) e Collin Veijer (KTM, +0.459).

Primo degli italiani Luca Lunetta (SpeedRS) in tredicesima piazza (+0.524), seguito da Tony Arbolino (REDS Fantic) a 581 millesimi. Sedicesimo Celestino Vietti (SpeedRS, +0.699), ultimo Matteo Ferrari (Italjet Gresini).