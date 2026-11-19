Non sarà un weekend come gli altri per Manuel Gonzalez. Lo spagnolo infatti dopo la beffa dello scorso anno avrà la possibilità di mettere, finalmente, le mani sul titolo in occasione del GP del Portogallo, penultimo atto valido per il Campionato Mondiale 2026 di Moto2 in scena questo fine settimana sull’iconico tracciato di Portimao.

Un match point importante per il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP che, al momento, vanta un vantaggio di tredici punti e mezzo rispetto al diretto rivale Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), il quale ha perso non poco terreno due settimane fa in Qatar, in cui è stato costretto al ritiro.

La principale componente da difendere per l’iberico sarà quella emotiva. Ricordiamo infatti che Gonzalez ha raccolto un vantaggio significativo nel corso della stagione, salvo poi accusare il colpo negli ultimi mesi, tanto da subire la remuntada, clamorosa, dell’avversario. Adesso sarà quindi l’ora di tirare fuori il cosiddetto killer istinct, per chiudere la pratica con un GP di anticipo.

Per farlo, il leader della classifica piloti avrà molteplici combinazioni. In caso di vittoria, si dovrà augure che Guevara non vada a podio, fermandosi al quarto posto ( o peggio). In caso di secondo posto, allora il secondo della classe dovrà arrivare ottavo (o in un piazzamento peggiore). Se terzo invece la posizione da guardare sarà dodicesima, se quarto la quindicesima o una fuori dai punti.

L’auspicio è che sia un fine settimana di alto livello anche per i piloti italiani, chiamati ad una bella gara in modo da terminare nel migliore dei modi un’annata sportiva oltremodo complicati. I fari, come sempre, saranno puntati su Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) oltre che su Celestino Vietti e Luca Lunetta (SpeedRS Team).