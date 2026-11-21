GP Portogallo
Moto2: la pioggia leggera rallenta l’azione in pista a Portimao. In pochi con un tempo nella FP2
E’ stata la pioggia leggera la grande protagonista della terza, nonché ultima sessione di prove libere valida per il GP del Portogallo, atto numero ventuno del Motomondiale 2026 di Moto2 in scena questo fine settimana presso L’Autódromo internacional do Algarve di Portmao. Per via delle condizioni meteo infatti l’azione in pista si è ridotta ai minimi termini, con soli dieci piloti in grado di segnare un tempo.
Il più veloce, se così si può dire, si è rivelato essere Xabi Zurutuza (KLINT Racing Team), il quale ha fermato il cronometro a 2:00.030, precedendo di 3.054 Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), secondo davanti a Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia), terzo a 4.628.
Da segnalare poi la quarta posizione di Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) a 6.368, la quinta di Mario Suryo Aji (Idemitsu Honda Team Asia) a 7.477, la sesta di Luca Lunetta (SpeedRS) a 8.208 e la settima di Filip Salac (OnlyFans American Racing) a 8.675.
Nessun tempo per i due centauri in lizza per il titolo, ovvero Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), così come gli altri due azzurri Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e Celestino Vietti (SpeedRS). Le qualifiche cominceranno alle 14:40 italiane.