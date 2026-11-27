GP Valencia
Moto2: Guevara parte meglio di Gonzalez nel primo turno di libere a Valencia. Bene Arbolino
Meglio Izan Guevara nel primo turno di libere valida per il GP di Valencia, appuntamento finale del Mondiale 2026 di Moto2 in scena questo fine settimana sul tracciato di Valencia. Lo spagnolo ha infatti ottenuto la seconda piazza, performando meglio di Manuel Gonzalez, diretto rivale per il titolo.
Ma andiamo con ordine. Il centauro in forza al team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha fermato il cronometro a 1:32.636, accusando un gap di 0.136 rispetto al più veloce del turno, ovvero l’oceanico Sienna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), il quale ha fermato il cronometro a 1:32.500.
Al terzo posto si è invece accomodato il turco Denis Oncu (ELF Marc VDS Racing Team), terzo a 0.346 immediatamente seguito dal nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), quarto a 0.349 precedendo Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), quinto a 0.404, e Alex Escrig (KLINT Racing Team).
Costretto ad inseguire invece l’attuale leader del Mondale, Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), dodicesimo a 0.748. Da citare anche quanto fatto da Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), ottavo a 0.554, oltre che da Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team), tredicesimo a 0.772.