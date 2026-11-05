Moto2, Guevara cerca in Qatar il sorpasso nel Mondiale. Gonzalez deve difendersi

Siamo ormai giunti alle fase finali del Mondiale Moto2 2026. Dopo la Malesia, l’attenzione ora si sposta in Qatar dove questo fine settimana andrà in scena il tanto discusso Gran Premio, rimandato per i conflitti in Medio Oriente. Sul circuito di Lusail si terrà una tappa, la terzultima, fondamentale per la lotta al titolo iridato nella categoria cadetta, dove tutto è ancora in bilico.

La settimana scorsa è stato David Alonso a vincere in Malesia, arrestando l’incredibile striscia vincente di Izan Guevara che nei mesi precedenti ha riaperto il Mondiale. Lo spagnolo del BLU CRU Pramac Yamaha è riuscito comunque a chiudere ai piedi del podio, portandosi alle spalle il suo grande rivale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) in marcatura stretta.

Gonzalez, nonostante le difficoltà ed i punti persi, rimane comunque in testa alla classifica ma Guevara, distante ora 3.5 punti, è pronto per il sorpasso. Adesso la lotta si sposta in Qatar per un weekend fondamentale per il titolo. Gonzalez dovrò correre con intelligenza e ritrovare la velocità mancante negli ultimi appuntamenti mentre il connazionale sembra avere la spinta giusta per tentare di prendere la leadership della classifica.