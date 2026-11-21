Sarà una gara in salita per Manuel Gonzalez. L’attuale leader della classifica piloti partirà infatti solo dalla quarta fila in occasione del GP del Portogallo, penultimo atto del Mondiale 2026 di Moto2 in scena presso il tecnico tracciato di Portimao.

Lo spagnolo in forza al team LIQUI Moly Dynavolt Intact si è infatti dovuto accontentare di uno scarto di 0.607 rispetto al compagno di squadra Senna Agius, abile a segnare il cronometro di 1:40.547 conquistando così la pole position. Sarà invece prima fila per il diretto rivale di Gonzalez, Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), terzo con un gap di 0.204 piazzandosi alle spalle di Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), secondo a 0.098.

Da citare poi la quarta posizione di Ivan Ortolà (QJMOTOR) che, nella fattispecie, ha ottenuto un gap di 0.467 venendo poi seguito da Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), sesto a 0.504. Terza fila inoltre per Celestino Vietti (SpeedRS Team), nono a 0.600 accomodandosi alle spalle di Alex Escrig (KLINT Racing), settimo a 0.520, e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), ottavo a 0.549.

Più indietro infine gli altri due italiani Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e Luca Lunetta (SpeedRS Team), entrambi poco incisivi in Q1 e lontani dal taglio. Ricordiamo che la gara si disputerà domani, domenica 21 novembre, a partire dalle ore 12:15 italiane.