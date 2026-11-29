Manuel Gonzalez è Campione del Mondo. Non se lo aspettava più nessuno, forse neanche lui. E’ invece è bastato un quinto posto per consentire allo spagnolo per mettere le mani sul titolo di Moto2 al GP di Valencia, ultimo atto della stagione 2026-2027 appena andato in archivio presso il circuito intitolato alla memoria di Ricardo Torma. Una vera e propria impresa per il centauro in forza alla LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, il quale ha fatto il prossibile, pregando nella resistenza di un attore non protagonista, Collin Veijer, il quale ha letteralmente impedito al diretto inseguitore Izan Guevara il sorpasso, negandogli così il trionfo.

Si è trattata di una gara semplicemente pazzesca ed emozionante, forse tra le più emozionanti della classe mediana quella appena consumatasi nel tracciato spagnolo. Gonzalez, partito dalla decima casella, approfittando anche di uno strike di peso pochi metri dopo lo start (fuori tra gli altri Holgado, Ortolà e Lopez) riesce a portarsi subito in quarta posizione, salvo poi subire il sorpasso del già citato Veijer (Red Bull KTM Ajo). Intanto Guevara, in top 3, dopo dieci tornate perde quota finendo sugli scarichi del centauro connazionale.

Il pilota che l’anno prossimo correrà nella classe Regina, virtualmente Campione, non riesce quindi ad arginare Veijer che, al giro numero diciotto, effettua il sorpasso non permettendo poi alcuna rimonta in quelli successivi fino a un traguardo tagliato per primo, importante solo per la cronaca, da Sienna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), seguito da Alex Escrig (KLINT Racing Team) e appunto Veijer. Da citare poi il sesto posto di Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team), il nono di Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) e la tredicesima di Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).

Gonzalez ha quindi vinto il Mondiale con appena due punti e mezzo di vantaggio su Gonzalez, mentre Ortolà si è piazzato al terzo posto con una differenza di 67 lunghezze dal primo della classe. Il migliore degli italiani è stato Celestino Vietti, nono con 153 punti. Tredicesimo invece Tony Arbolino (85.5), diciannovesimo Luca Lunetta (37).