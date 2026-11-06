Moto2, Daniel Holgado in testa nelle pre-qualifiche di Lusail. Vietti in top5

È calato il sipario sul venerdì della Moto2 del Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito in notturna di Lusail, le pre-qualifiche si sono concluse con la migliore prestazione di Daniel Holgado. Il centauro del CFMOTO Aspar Team ha anticipto tutti firmando il nuovo record della pista in 1:55.897 e confermandosi uno dei più competitivi nel day-1.

Lo spagnolo è riuscito ad anticipare di 199 millesimi il ceco Filip Salac (OnlyFans American Racing) che strappa il pass per il Q2. Positiva anche la sessione di Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) che chiude in terza posizione a 239 millesimi dalla vetta. In scia del grande rivale per il Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), quarto a 249 millesimi.

Si conferma nelle prime posizioni anche Celestino Vietti (SpeedRS Team), autore del quinto tempo a 346 dalla prima posizione. Quindi sesto David Alonso (CFMOTO Aspar, +0.487). Completano la top 10 Collin Veijer (KTM, +0.515), Alonso Lopez (Italjet Gresini, +0.547), Barry Baltus (REDS Fantic, +0.637) e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +0.677).

Scatterà domani dal Q1 Luca Lunetta (SpeedRS Team) che oggi non è andato oltre la ventesima posizione (+1.006). Più indietro Tony Arbolino (REDS Fantic) in ventiquattresima piazza. 27esimo Matteo Ferrari con il team Italjet Gresini.