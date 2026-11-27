Sienna Agius continua a tenere alto il ritmo al GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2026 di Moto2 in corso di svolgimento presso il celeberrimo tracciato Ricardo Tormo. L’australiano infatti dopo essersi imposto nelle pre-qualifiche ha avuto la meglio anche nelle pre-qualifiche, confermando una grande stato di forma.

Nello specifico il centauro in forza alla LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:31.767, rifilando 0.075 a Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), secondo precedendo Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), terzo con uno scarto di 0.085. Si è migliorato poi Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che, dopo una prima sessione contratta, è salito di colpi accomodandosi al settimo posto con un gap di 0.391.

In Q2 anche il diretto rivale del leader della classifica piloti, Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), undicesimo a 0.469 dalla vetta. Da citare inoltre la grande prova di Luca Lunetta (BETA Tool SpeedRS TEam), quinto a 0.384. Dovranno partire invece dal Q1 gli altri italiani. Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) a seguito di una sessione inaugurale incoraggiante a chiuso sedicesimo a 0.647, mentre Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) si è dovuto accontentare della ventesima moneta rimanendo attardato di 0.774.