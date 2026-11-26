GP Valencia
Moto2, a Valencia sfida totale tra Gonzalez e Guevara
Con due titoli su tre già assegnati, l’attenzione sarà tutta rivolta verso la classe mediana in occasione dell’ultimo fine settimana della stagione. Proprio così, in occasione del GP di Valencia, appuntamento finale del Mondiale 2026 di Moto2 assisteremo ad una sfida al cardiopalma, che metterà a confronto Manuel Gonzalez e Izan Guevara.
Riavvolgiamo il nastro. Pochi giorni fa sul tracciato di Portimao l’attuale leader della classifica piloti ha incassato un pesantissimo zero, rimanendo coinvolto in un incidente di gruppo dopo solo otto giri dallo spegnimento dei semafori. Quanto successo ha spianato la strada al diretto rivale, in questo momento letteralmente sui suoi scarichi.
Stiamo parlando di uno scarto di appena quattro punti e mezzo: Gonzalez comanda le operazioni con 286.5 punti, immediatamente seguito da Guevara, secondo con 282. Un distacco minimo che porterà a molteplici combinazioni, tra cui quella più spettacolare: come la migliore delle “belle”, chi vince, si prende il titolo.
Se invece l’attualmente primo della classe, che corre per la LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, dovesse arrivare secondo o terzo, allora servirà che il pilota in forza alla BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 dovrà finire quarto o peggio. Se chiuderà tra il primo e il nono posto, Guevara dovrà terminare al massimo quinto; il limite si sposterà progressivamente: sesto posto per un piazzamento entro la decima posizione, settimo entro l’undicesima e così via.
Guevara potrà invece mettere la mano sulla vittoria del Campionato se terminerà la gara al secondo posto, con Gonzalez quarto o peggio, oppure al terzo, con il rivale quinto o peggio. In caso di quarto posto, l’avversario dovrà terminare almeno ottavo; con Guevara quinto, sarà sufficiente un decimo posto del rivale. Tante, tantissime situazioni difficili da prevedere. Non resta che goderci lo spettacolo.