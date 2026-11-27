Laura Nolte inizia con il piede giusto la sua annata. La tedesca, infatti, si è aggiudicata la tappa d’esordio della stagione, quella di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2026-2027. Sul budello della Sassonia, dominato da condizioni complicate con qualche precipitazione e bassa visibilità.

Laura Nolte ha vinto con il tempo complessivo di 1:59.62 (nella prima manche 59.83 e 59.79 nella seconda) con una margine di vantaggio di 25 centesimi sulla connazionale Lisa Buckwitz (1:00.10 e 59.77) mentre completa il podio l’australiana Bree Walker (1:00.29 e 59.87) a 54.

Quarta posizione per la francese Margot Boch Riou (1:00.54 e 1:00.11) a 1.03 dalla vetta, quinta per la terza tedesca Leona Klein (1:00.41 e 1:00.34) a 1.13, mentre in sesta troviamo l’austriaca Katrin Beierl (1:00.42 e 1:00.43) a 1.23. Settima posizione per la svizzera Inola Blatty (1:00.68 e 1:00.28) a 1.34, ottava la sua connazionale Debora Annen (1:00.56 e 1:00.55) a 1.49, quindi nona l’austriaca Lea Haslwanter (1:00.98 e 1:00.73) a 2.09 con la belga Kelly van Petegem (1:00.61 e 1:01.40) che completa la top10 a 2.39.