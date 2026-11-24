Qual è il regolamento del match per il Campionato del Mondo di scacchi del 2026 tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov? A definirlo c’è un documento della FIDE lungo 10 pagine, che esplica tutti i possibili dettagli che si possono incontrare per l’appuntamento di Ginevra. Andiamo a vederne i punti salienti.

La cosa particolare è che il regolamento parte con una casistica, all’articolo 2, “Partecipazione”, che è diventata ben nota dopo la rinuncia di Magnus Carlsen a difendere il titolo nel 2023: il subentro in caso di rinuncia di un giocatore. In questo caso le riserve erano, in questo ordine, Anish Giri, Fabiano Caruana, il miglior giocatore della lista FIDE a settembre 2026, sulla base di precisi criteri. Nessuno ha rinunciato, dunque quest’articolo non è servito.

Quello che ci interessa è l’articolo 4, vale a dire il regolamento tecnico. Il format consta di 14 partite che si giocano con tempo di riflessione a 120 minuti (2 ore) a testa per le prime 40 mosse; dalla 41a vengono aggiunti 30 minuti (mezz’ora) a giocatore, più 30 secondi di incremento per ogni mossa. La norma più severa è al punto 4.2.3.: “Un giocatore che arriva nell’area di gioco dopo l’effettivo orario d’inizio della partita perderà detta partita a forfait“.

Vengono poi definite le modalità della patta: i giocatori non possono accordarsi per la stessa prima della 40a mossa, salvo che ci sia una tripla ripetizione della stessa posizione (di cui lo scacco perpetuo è un caso particolare) o si verifichi uno stallo (un giocatore deve muovere, ma il Re e gli eventuali altri pezzi sulla scacchiera non hanno mosse legali a disposizione).

Vincitore del match è decretato colui che raggiunge la quota di almeno 7,5 punti in qualsiasi momento. Qualora si verificasse un 7-7 al termine delle 14 partite a cadenza classica, si vanno a giocare gli spareggi a cadenza veloce. Questa la sequenza, ricordando che ogni serie è preceduta da un sorteggio dei colori: si inizia con 4 partite con 15 minuti a testa più 10 secondi di incremento a partire dalla prima mossa (cadenza rapid). Se si è ancora in parità, nuova serie di due partite con 10 minuti a testa più 5 secondi di incremento a partire dalla prima mossa (sempre una cadenza rapid, ma più veloce). Se si è ancora in parità, nuova serie di due partite con 3 minuti a testa più 2 secondi di incremento a partire dalla prima mossa (cadenza blitz). Se si è ancora in parità, allora si gioca a oltranza a 3’+2″ fino a quando non emerge un risultato decisivo. Tra tutte le partite di spareggio, salvo diversa decisione dell’arbitro capo, deve esistere un intervallo di 10 minuti.

Passiamo al montepremi: l’organizzazione ha disposto un ammontare di 2.500.000 dollari (due milioni e mezzo), al netto delle eventuali imposte locali da applicare. Ogni giocatore riceverà 200.000 dollari per ogni partita vinta; la rimanente somma verrà equamente distribuita tra i giocatori. Se, però, il match terminerà per 7,5-6,5 con 13 partite decisive, o 8-6 con 14 partite decisive, oppure terminerà agli spareggi, il prize money è diviso in 1.300.000 dollari per il vincitore e in 1.200.000 dollari per lo sconfitto. Per partite decisive s’intendono le vittorie dell’uno o dell’altro giocatore.

Da rilevare anche come nell’area di gioco siano ammessi solo giocatori, membri importanti della FIDE, media della FIDE e steward. I fotografi non FIDE possono trovarsi in sala di gioco per i soli primi cinque minuti, in base alle caratteristiche dell’area di gioco. A entrambi i giocatori è concesso di trovarsi in un’area nella quale possono riposarsi e, volendo, rifocillarsi durante il match. I giocatori devono arrivare in sala di gioco almeno 10 minuti prima dell’inizio della partita per i controlli di sicurezza; vietati telefoni ed equipaggiamento estraneo al gioco che opossa disturbare l’avversario. Esiste anche un dress code da osservare per i giocatori: camicia pulita e abito formale. Ogni richiesta di indossare vestiti tradizionali o nazionali dev’essere approvata dalla FIDE Global Strategy Commission.

Abbiamo citato i “membri importanti della FIDE”: questi sono il presidente, il vicepresidente, il direttore del torneo, l’arbitro capo, il vice arbitro capo, l’ufficiale per il fair play, il delegato tecnico della FIDE e capo del comitato d’appello, due membri del comitato d’appello (da remoto), il capo e vice capo ufficio stampa della FIDE, un membro della commissione medica FIDE se necessario, due membri della Global Strategy Commission, se necessari.

Questo per quanto riguarda l’articolo più importante, il quarto. L’articolo 5 riguarda i media, l’articolo 6 le questioni finanziarie (di cui esiste un importante dettaglio sotto diversi aspetti), infine il 7 le pratiche commerciali.