Monaco: “Questo Alcaraz non è inattaccabile. Djokovic non ha rispetto per la sua carriera”

Nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, sono stati toccati i principali temi del momento. Guido Monaco, voce di Eurosport, ha infatti messo la lente di ingrandimento sulle prestazioni di Musetti e sugli aspetti del gioco del toscano, analizzando poi lo status di Carlos Alcaraz e la crescita di Ben Shelton.

Partendo dallo spagnolo e dal suo match con Fritz: “Io sono convinto che questa versione di Alcaraz non sia del tutto inattaccabile. Con un servizio che va e viene e con una gestione della partita così credo che non sia intoccabile. Con Fritz è stato ad un punto dalla sconfitta, lui si sarebbe meritato di essere alle Finals. Sul match point a favore, Fritz è stato titubante nel prendere la rete, si è fermato a metà campo ed Alcaraz è arrivato bene. Alcaraz ha la capacità di decidere lui la partita, Fritz ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, mi è dispiaciuto”.

La breve parentesi sul buio di Djokovic: “Djokovic ha perso con Hijikata e prima aveva faticato con Vacherot. Ha perso con Struff e Hurkacz negli altri tornei, non ha rispetto per la sua carriera quando dice di aver risolto i problemi di salute e poi perde così”.

Ferrero e gli aspetti del gioco di Shelton su cui lavorare: “La prima cosa che deve fare Ferrero è mettere mano sul diritto di Shelton. È un attimo che si perda quel gesto, ci sono dei problemi tecnici. È un dritto anomalo che nei momenti di tensione lo può abbandonare in maniera pesante. Dalla parte del rovescio si è rinforzato, anche avanti sta facendo miglioramenti. Se gli prendi il dritto in velocità fa fatica, ha una posizione sul campo abbastanza avanzata”.

La nuova coppia Ruud-Ferrer: “Ruud con le semifinali Slam è overperformato. Con Ferrer vuole forse dare una svolta alla sua carriera, ma non è più un giocatore che vedo alle Finals. Credevo che Ferrer potesse allenare Jodar, avevo anche delle informazioni su questo, poi non è andata così. Parliamo tanto di super coach, ma Alcaraz con Samu Lopez ed il fratello vince lo stesso”.

La situazione di Jodar: “Jodar ha questa situazione con il padre. Ferrer ha avuto con loro un ruolo sui campi, ma alla fine non hanno optato per quello. Il fatto che non si leghi ora ad un allenatore non fa di lui un folle, non bisogna avere fretta”.

Un interessante lettura su Musetti: “Musetti senza una persona che lo guidi come Tartarini è più responsabilizzato e più autonomo. Potrebbe fare un ulteriore scatto di maturità. Avere sempre la sponda di Tartarini lo potrebbe frenare, ma è solo una considerazione. Nei primi game con Van Assche mi sono accorto che era leggermente scarico e che non avrebbe vinto la partita. Mi piacerebbe vederlo con un altro piglio in partite di questo genere. Van Assche ha un rovescio straordinario ed un dritto su cui sta lavorando, sta facendo una crescita eccezionale”.

Il perché Musetti tende a soffrire il gioco dei brevilinei: “I grandi battitori sono tecnicamente grezzi, Musetti con loro risponde tanto. Quando si trova quelli della sua categoria fisica si adagia sullo slice. Dovrebbe venire più avanti e prendere in mano la partita. In queste partite deve entrare in campo facendo valere la superiorità e non facendo spalla a spalla”.

Chiudendo con una battuta sulle WTA Finals: “L’assenza di Rybakina equilibra il torneo, può essere una buona edizione. La location non è male, non vedo perché non si dovrebbero giocare lì le Finals”.