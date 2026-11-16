Monaco: “Non escluderei una remora mentale per Sinner. Non è ottimistico che non abbia ancora preso la racchetta”

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è espresso nell’ultimata puntata di TennisMania, approfondimento dedicato al tennis sul canale Youtube di OA Sport, sui temi d’attualità. Monaco ha analizzato la prestazione di Alexander Zverev contro Rafael Jodar nelle ATP Finals di Torino, soffermandosi soprattutto sulla crescita del tedesco e sulla sua capacità di controllare gli scambi senza concedere praticamente nulla all’avversario. Una superiorità che, secondo il commentatore tecnico di Eurosport, è emersa in maniera evidente nel corso dell’incontro.

“La crescita del dritto di Zverev in allenamento era molto evidente. Ha inserito una marcia in più e, allo stesso tempo, ha mantenuto un grande controllo. È un aspetto da sottolineare: è riuscito quasi sempre a essere incisivo. Spinge molto di più, ma continua a mantenere bassissimo il numero degli errori. Perde contro Alcaraz e Sinner? Va bene, ma contro tutti gli altri è praticamente inattaccabile“, ha commentato.

Il divario si è accentuato anche per le caratteristiche dell’avversario. Jodar, infatti, non è riuscito a trovare soluzioni alternative per mettere in difficoltà il tedesco. “Questo aspetto si amplifica quando dall’altra parte trovi una sorta di tuo clone, come Jodar, che gioca un tennis un po’ piatto. Non ho capito come pensasse di scardinarlo. Zverev ha impressionato al servizio, concedendo soltanto due opportunità nel finale del primo set. Nello scambio tirava un po’ più forte dello spagnolo ed era molto solido“.

Monaco ha evidenziato soprattutto la mancanza di variazioni da parte del giovane iberico: “Jodar non è mai venuto a rete e ha utilizzato una sola smorzata. È stata una partita piatta, soprattutto per responsabilità sua. Mi aspettavo qualcosa di più dallo spagnolo. Certo, se Zverev avesse servito meno prime, forse avrebbe avuto qualche possibilità in più, ma mi aspettavo qualcosa di diverso per uscire da quel tipo di partita. Evidentemente l’incrocio tra Zverev e Jodar sorride nettamente al tedesco. È un avversario durissimo da battere“.

Il commentatore ha poi approfondito i limiti tattici del diciannovenne, spiegando come il suo tennis abbia bisogno di maggiore varietà per competere contro giocatori di prima fascia. “Si dice che il campo sia sempre velocissimo e qualcuno lo ha definito una lastra. Rispondere non è semplice, ma Jodar gioca sempre in maniera un po’ troppo lineare e questo può diventare un limite. Vuole imporre il proprio gioco, ma quando trova qualcuno che fa tutto meglio di lui le alternative non sono molte. Deve verticalizzare maggiormente il suo tennis quando affronta avversari di questo livello“.

Nonostante le difficoltà, Monaco vede ampi margini di crescita: “Ho la sensazione che sia un tennista che faccia giocare bene. Ha un margine enorme, ma deve imparare a sporcare un po’ di più il dritto e, soprattutto, a mettere insieme tutti i pezzi. Ha soltanto undici mesi di circuito alle spalle, quindi bisogna avere pazienza. La carriera è ancora troppo giovane. Le qualità ci sono, ma dal punto di vista dell’esperienza bisogna aspettare“.

Sulla scelta di affidarsi esclusivamente al padre, Monaco ha preferito non esprimere giudizi affrettati: “Non me la sento di criticare questa impostazione. È un’immagine forte, poi vedremo come evolverà la situazione“.

Il tema centrale della puntata è stato però il recupero di Jannik Sinner. Il commentatore tecnico ha spiegato che il numero uno azzurro sta seguendo un percorso di riabilitazione specifico, con trattamenti mirati e senza una data certa per la ripresa dell’attività con la racchetta.

“Sta facendo infiltrazioni per accelerare il recupero. Si appoggia a Milano e non c’è ancora una data in cui potrà riprendere in mano la racchetta. I tempi sono ancora buoni, non c’è tutta questa fretta. Ieri l’ho visto camminare bene, non zoppicava (sorride, ndr.). Lui stesso ha raccontato che ci sono stati giorni in cui non sentiva dolore e altri in cui non riusciva nemmeno a camminare. Non c’è molto ottimismo“, ha dichiarato.

Monaco ha ammesso di non comprendere fino in fondo alcune dinamiche del recupero, ipotizzando che possa esserci anche una componente psicologica: “Se guardiamo il suo percorso, non escluderei che ci sia anche qualcosa di mentale, qualche remora. A me questa storia del dolore non torna. Bisogna anche riuscire ad andare oltre, senza fare stupidaggini. Non può essere che, se avverto un piccolo fastidio, mi fermo per un mese: altrimenti non rientro più“.

Il mancato ritorno in campo con la racchetta rappresenta comunque un segnale che non lascia particolarmente tranquillo il commentatore. “Il fatto che non abbia ancora preso in mano la racchetta non è una notizia ottimistica“. E il calendario comincia a diventare un fattore determinante: “Se il rientro dovesse slittare oltre la fine di novembre, magari per qualche complicazione, i tempi per arrivare in forma in Australia diventerebbero molto stretti“.

Da qui la previsione più significativa sulla partecipazione di Sinner al primo Slam della stagione: “Se la politica è quella di giocare senza dolore o senza fastidi, non riesco a dare più del 50% di possibilità di vederlo in Australia“.

Monaco ha anche fatto riferimento alla possibilità che Sinner possa scegliere di disputare un torneo prima dell’appuntamento di Melbourne, indicando il Six Kings Slam come una possibile destinazione. “Per me potrebbe andare a Riad o disputare un altro torneo prima. L’esibizione è una soluzione logisticamente favorevole, con condizioni indoor e una leggera altura. Speriamo di vederlo il prima possibile, ma sulla gestione dei suoi infortuni sarei cauto nel dare per scontata la sua presenza in Australia“.

Infine, lo sguardo è tornato sulla situazione al vertice del circuito e sulle prospettive di Alcaraz. Nonostante i risultati ottenuti dallo spagnolo, Monaco non lo considera imbattibile. “Alcaraz, per quanto abbia vinto diversi tornei, non lo vedo del tutto intoccabile. Penso a Zverev, Medvedev e Shelton: possono metterlo in difficoltà. Naturalmente, però, molto dipende da lui e dal livello che riesce a esprimere“.