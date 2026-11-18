Seconda giornata di ATP Finals e seconda puntata di TennisMania dedicata al torneo in scena questa settimana a Torino. Nella trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport si è fatto un primo bilancio della situazione dopo la conclusione delle prime partite in entrambi i gironi. Guido Monaco, voce di Eurosport, ha posto l’attenzione su molteplici temi che queste giornate hanno sollevato.

Partendo da Tiafoe-Alcaraz: “Non c’è chance per Tiafoe, tira troppo piano, ha una seconda non all’altezza. Ha un tipo di tennis che mette in crisi alcuni giocatori ma quando dai ad Alcaraz il tempo è finita. Tiafoe ha fatto una stagione solida e di rilancio ma il suo valore è tra la decima e ventesima posizione della classifica. C’è stato un gap clamoroso tra i primi quattro e gli esordienti. La formula si presta a stravolgimenti ma i valori sono definiti. Sarei molto sorpreso che chi ha vinto non vada in semifinale”.

L’entusiasmo di Alcaraz: “Alcaraz è di ottimo umore, è rientrato bene dall’infortunio. L’atteggiamento che si porta sul campo però è da aggiustare quando giocherà con Shelton o Medvedev. Sappiamo che il torneo è nelle sue mani”.

Un appunto sulla velocità: “La velocità del campo è la stessa dell’anno scorso. La considerano una velocità media. Non vedo questa grande preoccupazione per il tennis giocato, non hanno fatto trenta ace a partita. Bisogna sapersi adattare alle condizioni del campo”.

La critica per le disparità tra il prezzo dei biglietti ed il tennis in scena: “Troppo poco tennis per il prezzo proposto in questi due giorni. Bisogna dare di più agli appassionati. Molte riserve hanno rinunciato a 150000 euro per una vacanza a Torino. Sembra essere scappata di mano la situazione”.

Sulle dichiarazioni di Cobolli: “Il discorso di Cobolli non va fatto o esternato se ti considerati un giocatore di quel livello. Sei nei primi otto del mondo, quella dichiarazione è un di più. L’avrei capita se la prestazione non fosse stata buona. Probabilmente in una stagione normale qualcuno avrebbe preso il posto di Cobolli ma lui non deve giustificarsi con nessuno. Un’atleta ambizioso non fa quelle considerazioni”.

Delle ATP Finals deboli: “È evidente che non ci sono gli otto più forti del mondo per una serie di situazioni. Jodar è un nuovo nome che può sorprendere. La verità è che ci sono quattro giocatori che rendono queste Finals un po’ deboli. Non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima”.

Tornando sul match del romano: “Cobolli tra i quattro debuttanti è stato quello che forse ha fatto la migliore figura. Ha disputato una buona partita ed ha costretto al tiebreak Medvedev. Non c’è però mai stata però un’occasione per lui. Voto sette per lui. Cobolli ha come colpo naturale il rovescio, ieri si è tolto troppo dalla diagonale. Ma tutto sommato è stata una buona versione”.

Chiudendo con la situazione del doppio: “C’è un dilaniamento tra doppisti ed ATP. Ieri Patten ha detto che non pensavano di trovarsi in quella posizione e che l’assenza dei vertici ATP alla premiazione per i numeri uno è stata vergognosa. Una prima polemica è stata sulle foto con il trofeo. Gaudenzi crede che il doppio sia solo una palla al piede ma fa parte della storia e della tradizione. È un problema che non ha soluzione. L’idea sarebbe quella di dare al doppio uno spazio riempitivo”.