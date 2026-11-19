La netta vittoria di Carlos Alcaraz su Daniil Medvedev e la dolorosa sconfitta di Flavio Cobolli contro Frances Tiafoe hanno emesso due verdetti, promuovendo lo spagnolo in semifinale da primo del girone (al netto di un problema fisico da valutare) ed eliminando l’azzurro dalle ATP Finals 2026. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“L’anno scorso c’era un edema al bicipite femorale destro, questa volta mi sembra la sinistra. Il bicipite femorale è antipatico. È vero che lo puoi fasciare, però è anche vero che è molto sollecitato e davanti ha ancora potenzialmente tre partite. In questo giorno e mezzo dovranno cercare, se è lieve, di fare quello che si può fare in questi casi, però con le sollecitazioni che dà lui certamente non è un buon viatico. Lui ha minimizzato, però sinceramente non lo so. C’è comunque da monitorare. È vero che la partita con Cobolli la può giocare quasi d’allenamento, però comunque non è fermo e quindi bisognerà vedere“, il commento di Monaco sul problema muscolare del n.3 al mondo.

Sul gioco espresso dal murciano: “Le poche variazioni di Alcaraz sono in parte spiegabili con la velocità del campo. Lui ha i piedi, e probabilmente anche il cervello, che viaggiano ad una velocità nettamente superiore agli altri, quindi lui anche in una situazione così veloce ha più tempo degli altri, arriva prima degli altri. Non perde campo, cosa che invece magari i primi anni in cui giocava su questi campi faceva un po’ più fatica. È veramente un livello prestativo di altissimo profilo. Preghiamo davvero che sia in salute perché è uno spettacolo da vedere ed il torneo ne risentirebbe in maniera clamorosa“.

Sul rischio di ritrovarsi spesso con partite inutili nell’ultima giornata del girone alle Finals: “Queste formule portano sempre il rischio di avere nell’ultima e nella penultima giornata di round robin delle partite che non hanno incidenza. Ce l’hanno poi perché comunque Cobolli può prendere 200 punti, senza considerare il lato economico, però il suo match e quello di Vavassori/Bolelli purtroppo non contano più. Poi c’è questa cosa di Alcaraz che non si sa come stia. Insomma, domani non è la giornata più fortunata per chi ha preso il biglietto“.

Monaco ha poi analizzato la prima esperienza di Cobolli al Master: “Quando per la prima volta arrivi a qualificarti per un appuntamento del genere, ci sono due modi di qualificarti: giocare molto bene la prima parte di stagione per poi andare in calando, oppure magari fare degli exploit a fine stagione e qualificarti in extremis. Cobolli è il caso iniziale. Gli ultimi mesi sono stati molto tribolati: la pressione, l’obiettivo, partite vinte poche, partite di livello poche. In più mettici quel piccolo infortunio che probabilmente gli ha tolto anche un po’ la possibilità di lavorare, perché ieri tante volte quando arrivava in allungo non era performante. Quindi lui è arrivato qui con una condizione di forma non certo da primi otto del mondo. Il campo, che non mente, ha detto questo al di là delle emozioni. C’è un livello che tu metti in campo, ed il livello che ha messo Flavio in campo in queste due partite è un livello che non era sufficiente“.

“Quello che ha fatto Cobolli in queste due partite è quello che può esprimere in questo momento, un po’ per la condizione fisica, un po’ per il suo livello. Adesso la cosa importante è che lui non si butti giù e che rimanga una risorsa importante per la Davis, detto che se questo è il livello io se fossi in Volandri non sarei così sicuro di schierarlo da singolarista a Bologna, ammesso e non concesso che convochi sia Berrettini che Musetti“, ha aggiunto la voce tecnica di Eurosport.

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