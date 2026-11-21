Guido Monaco si è soffermato sulla formazione dell’Italia per le Finals di Coppa Davis durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Si tratta di una situazione delicata, che Volandri ha gestito. A me i quattro singolaristi non mi convincono, non mi convince la logica in un torneo dove fai due singolari. Questa convocazione forse nasconde un timore o una certezza che qualcosa possa andare storta all’interno del gruppo: è una sensazione che spero sia sbagliata“.

Il telecronista di Eurosport non è convinto della chiamata di Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Luciano Darderi: “Il calo di forma e motivazionale nel doppio c’è stato, ma una coppia che vince Miami e Roma è più scorsa di una con due singolaristi? Non sono così convinto che la scelta di lasciare a casa Bolelli sia sacrosanta. Se mettono in campo Darderi è perché c’è un infortunio o qualcuno è fuori forma o c’è qualcosa che non va a livello di gruppo”.

L’esperto di tennis ha poi proseguito, in avvicinamento all’evento che andrà in scena a Bologna dal 24 al 29 novembre: “Se Musetti, Cobolli e Berrettini danno garanzie, perché porti Darderi? Ho dubbi nel vedere Musetti e Berrettini nella stessa squadra, poi faranno delle scelte“. Una battuta su Jannik Sinner, le cui condizioni fisiche non rasserenano: “Dieci giorni fa non era pain free (senza dolore, n.d.r.), in base a quello che aveva detto Valentino Rossi“.