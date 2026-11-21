Momo Elmaghraby ha sconfitto Clemente Russo, imponendosi per KO tecnico a metà del terzo round dell’incontro andato in scena sul ring dell’Allianz Cloud di Milano. Il 30enne di origini egiziane ha fatto la differenza con un violento gancio destro portato al volto del ribattezzato Tatanka dopo sette minuti e mezzo di combattimento, poi ha colpito nuovamente l’avversario una volta che si è rialzato, il 44enne campano è andato tra le corde e l’arbitro ha deciso di interrompere la contesa.

L’imbattuto pugile italiano ha avuto la meglio alla maniera dura, spegnendo il grande sogno del due volte campione olimpico, che era al suo grande ritorno agonistico dopo cinque anni di inattività e che sperava in un altro epilogo. Stasera sono emerse la freschezza fisica e il colpo preciso di Momo Elmaghraby, che ha ricevuto molto visibilità nell’ultimo periodo, visto che fronteggiava un volto simbolo della boxe tricolore, e che potrebbe avere un buon futuro in campo internazionale.

Il già campione italiano dei pesi mediomassimi si è rivolto a Clemente Russo con parole di grande ammirazione, rilasciando dichiarazioni al miele al microfoni di Mediaset: “Non smetterò mai di ringraziarlo. Clemente è una leggenda, grazie a lui per tutta questa visibilità: con questa visibilità potrò dare da mangiare alla mia famiglia. Grazie a Edo Germani (fondatore di TAF, n.d.r.), forza al pugilato italiano. Clemente non ha bisogno di presentazioni e ha un signor curriculum. Dovremo ringraziarlo tutti quanti“.