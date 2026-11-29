L’Italia vince per la quarta volta di fila la Coppa Davis. Il doppio composto da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori piazza ancora una volta il colpo decisivo, quello che porta la squadra tricolore a vincere contro Carlos Alcaraz e Marcel Granollers per 6-2 7-5 in un’ora e 39 minuti. Esplode la gioia a Bologna, dove tutta la squadra azzurra al termine dell’ultimo punto si lancia come un sol uomo sopra i due uomini che hanno portato a casa quella che, a ragione, è “la Davis dei doppi”. Perché tutte le volte che l’Italia ha vinto questa settimana lo ha fatto nel match decisivo.

Pronti via, e già a inizio secondo game qualcuno non si sente bene, obbligando a fermare il gioco. Il campo, però, dice che Alcaraz domina la situazione in queste prime fasi e sul servizio di Musetti ci sono già due palle break, che vengono annullate molto bene dal duo azzurro. Che, da quel momento, sale di convinzione e approfitta di alcuni seri errori di comunicazione nel team spagnolo per salire sull’1-1 0-40. Basta la seconda palla break: risposta di Musetti nei piedi di Granollers, 2-1. I due azzurri, poi, sul 4-2 trovano anche il 15-30, poi la lotta si prolunga e arriva la palla break, trasformata dopo un punto senza senso che si chiude con Alcaraz che mette la palla corta in rete. Arriva il 5-2, arrivano anche i cori dalle tribune di Bologna. E, pochi minuti dopo, giunge anche il set.

Nel secondo set, dopo tre game, arriva un momento in cui Alcaraz trova più di una buona risposta contro Vavassori ed è 15-30 Spagna, ma i due azzurri riescono a risalire subito la china. Nonostante un altro momento in cui sono stavolta il torinese e Musetti ad avere una sorta di chance, i turni di servizio vanno via molto più lisci rispetto a quanto accaduto nel parziale d’apertura, ma, improvvisamente, un reale momento da brividi c’è.

Arriva sul 4-5 40-0, quando gli azzurri vengono raggiunti sulla parità. Alcaraz, a quel punto, tira in lungolinea di dritto su Vavassori, che non riesce a intercettare: set point Spagna. Musetti gioca la seconda profonda a 191 km/h: il murciano non se l’aspetta e risponde in rete. Poco dopo è 5-5. E questo riaccende un po’ tutto a Bologna: sul 15-15 una gran risposta del toscano porta Vavassori a trovare il 15-30. Un punto (e un net che la macchina apposita non “sente”) dopo, è ancora Musetti a piazzare la risposta vincente della palla break. Vavassori, poi, ne indovina una ancora più surreale all’incrocio delle righe del corridoio: break, 6-5, e tocca proprio ad Andrea tentare di chiudere. I due spagnoli, però, si mettono a fondocampo e ottengono risultati: 15-40. Il seguito arriva con un ace e una volée su cui vanno in due, tocca Musetti che chiude (con Vavassori che gli rende l’idea dello spavento). Granollers, poi, sbaglia malamente la volée di dritto: match point. Che “Wave” sfrutta con abilità: ace esterno, lui e Musetti a terra, quarta Davis di fila per l’Italia.

Era dai tempi dell’abolizione del Challenge Round nella sua forma pura (quella attualmente in vigore ne è una sorta di versione modificata) che una squadra non vinceva per quattro volte consecutive la Coppa Davis. E l’Italia lo ha fatto in modi sempre diversi: nel 2023 passando dai tre match point annullati da Sinner a Djokovic che hanno cambiato la storia del tennis, nel 2024 con l’intuizione di Sinner-Berrettini in doppio, nel 2025 vincendo tutti gli incontri di singolare e nel 2026 trovando nel doppio (e in un Andrea Vavassori in forma stratosferica) l’arma capace di battere tutti.