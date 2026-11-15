Mirra Andreeva in versione schiacciasassi alle WTA Finals: “Gioco per i trofei, non per essere n.1 al mondo”

Mirra Andreeva vuole chiudere in bellezza una stagione da sogno e si appresta ad affrontare nel ruolo di grande favorita l’ultimo atto delle WTA Finals 2026, dopo aver collezionato quattro vittorie consecutive tra round robin e semifinale sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden. In realtà la teenager russa si presenta in finale contro l’ucraina Elina Svitolina senza aver concesso neanche un set in tutto il torneo.

“Sono davvero emozionata e felicissima per come sto giocando qui. Naturalmente il lavoro non è ancora finito, manca un ultimo passo e quindi sono molto concentrata su quello. Ma sono contenta di quello che sono riuscita a fare finora e non vedo l’ora di giocare la finale. È stato molto interessante affrontare Pegula per la prima volta, perché in realtà non conoscevo bene il suo modo di giocare. È una di quelle giocatrici che, quando guardo in televisione, faccio fatica a leggere: normalmente riesco abbastanza bene a capire se un’avversaria giocherà incrociato o lungolinea, mentre con lei non riuscivo a prevederlo. Oggi quindi ho cercato soprattutto di reagire sul momento. Più la partita andava avanti, più cominciavo a capire qualcosa del suo gioco, ma una sola partita naturalmente non basta per conoscere davvero tutti i suoi schemi“, l’analisi di Andreeva in conferenza stampa dopo aver battuto l’americana Jessica Pegula 6-3 6-4 in semifinale.

“Credo che il servizio sia uno degli aspetti che ho migliorato di più. Adesso sento che è diventato un’arma che posso usare anche per ottenere qualche punto gratuito e mi sento sempre più sicura quando servo. In generale penso che ogni parte del mio gioco migliori un po’ ogni giorno, perché facciamo tantissimo lavoro che naturalmente non si vede. Prima di arrivare qui abbiamo avuto due settimane molto buone di allenamento e, quando riguardo le partite che sto giocando alle Finals, riconosco tante delle cose sulle quali abbiamo lavorato. Essere numero 2 del mondo è sicuramente una bella sensazione ed è il miglior ranking della mia carriera, ma per me non è qualcosa di completamente diverso rispetto a essere numero 3. Ero numero 3 fino a pochissimo tempo fa, quindi non sento che dentro di me sia cambiato tantissimo. È certamente un traguardo importante, però in questo momento non posso permettermi di pensarci troppo perché ho ancora una finale da giocare“, ha dichiarato la campionessa in carica del Roland Garros.

Sullo scenario sempre più verosimile di balzare nei prossimi mesi in vetta al ranking WTA: “Diventare numero 1 del mondo non è mai stato veramente il mio obiettivo principale. Ho sempre cercato soprattutto di pensare a vincere i tornei. Credo che concentrarsi troppo sul ranking possa aggiungere pressione inutile. Personalmente preferisco pensare a giocare nel miglior modo possibile ogni volta che entro in un torneo. Il mio sogno era vincere uno Slam ed è quello per cui ho lavorato. Credo che, se giochi bene e ottieni risultati, la classifica finisca semplicemente per seguire quello che fai in campo“.

Mirra è chiamata a fronteggiare una sfida insolita nell’ambito del tennis professionistico, ritrovando Svitolina in finale dopo averla battuta sei giorni fa nella fase a gironi: “Affrontare di nuovo Svitolina così presto è una situazione completamente nuova per me, perché non mi era mai capitato. Credo che questa volta mi affiderò un po’ di più alla mia allenatrice (Conchita Martinez, ndr), perché ha tanta esperienza e potrà darmi qualche consiglio su come affrontare una giocatrice che ho appena incontrato nel girone. Dovremo capire se cambiare qualcosa oppure mantenere il piano che ha funzionato nella prima partita. È una situazione nuova e interessante, quindi vedremo come andrà. Io cercherò semplicemente di fare del mio meglio“.