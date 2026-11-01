Milano-Consolini oggi, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Cinque vittorie per difendere il primato, quattro punti per provare a risalire. Domenica 1° novembre alle 17.00, all’Opiquad Arena di Monza, la Numia Vero Volley Milano ospita l’Omag Consolini Volley 1907 nella sesta giornata della Serie A1 femminile. Le lombarde cercano un altro successo per proseguire il cammino a punteggio pieno, mentre le romagnole affrontano la trasferta dopo la battaglia persa al tie-break contro Bergamo, dalla quale sono arrivate indicazioni incoraggianti sulla capacità di tenere testa ad avversarie più attrezzate.

La squadra di Gianlorenzo Blengini ha avuto un’intera settimana per preparare l’incontro dopo il successo in tre set sulla Laica Cioccolato Uyba. Un vantaggio nella gestione delle energie rispetto alle ospiti, chiamate a recuperare le fatiche del turno infrasettimanale. Paola Egonu resta il riferimento principale dell’attacco milanese, ma la crescita passa anche dalla possibilità di distribuire le responsabilità: Lanier e Piva offrono soluzioni diverse in banda, mentre il coinvolgimento delle centrali può rendere ancora più complicato il lavoro del muro romagnolo. Proprio al centro Milano dispone di una delle armi più incisive. Danesi e Kurtagić possono condizionare le scelte delle attaccanti avversarie, restringendo gli spazi e favorendo il lavoro della difesa guidata da Fersino. Per l’Omag sarà importante evitare una costruzione troppo lenta e prevedibile: giocare sistematicamente palloni alti sulle bande permetterebbe alle padrone di casa di organizzarsi e alimentare il contrattacco.

Massimo Bellano avrà bisogno della solidità di Panetoni in seconda linea per dare alla regia la possibilità di utilizzare tutta la rete. Rivero e Bracchi dovranno sostenere il peso dell’attacco senza diventarne gli unici riferimenti, con Adelusi chiamata a garantire continuità anche sui palloni lontani da rete. Il contributo di Jehlárová e delle altre centrali sarà prezioso per trattenere il muro milanese e aprire qualche spazio alle compagne. Serviranno rapidità, copertura e lucidità nella scelta dei colpi, soprattutto quando chiudere al primo tentativo sarà difficile.

La battuta rappresenta la strada obbligata per provare a incrinare gli equilibri delle lombarde. Le ospiti dovranno assumersi qualche rischio, mantenendo però un margine di controllo: regalare punti toglierebbe valore al lavoro difensivo. Milano cercherà invece di imporre pressione fin dall’avvio e impedire alle romagnole di trovare fiducia. Per l’Omag la sfida sarà restare ordinata anche nei passaggi più complicati, sfruttando ogni occasione di contrattacco per dare continuità ai progressi mostrati contro Bergamo.

Il fischio d’inizio è in programma all’Opiquad Arena di Monza domenica 1 novembre con inizio alle 17.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e gratuitamente sul canale Youtube della Lega Volley femminile. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Omag Consolini Volley 1907.

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 1 novembre – Opiquad Arena di Monza

Ore 17.00: Numia Vero Volley Milano vs Omag Consolini Volley 1907

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e sul canale Youtube della Lega Volley femminile

Diretta Live testuale: OA Sport