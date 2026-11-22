Diciotto vittorie in due, 54 punti complessivi e il primato da contendersi nello scontro diretto. La Numia Vero Volley Milano ospita la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano domenica 22 novembre alle 18.00 all’Unipol Forum di Assago, nel confronto che chiude la decima giornata di Serie A1 femminile. Le due capolista arrivano a quota 27, entrambe a punteggio pieno, con appena tre set persi complessivamente. Un equilibrio che rende questo appuntamento il primo vero esame nei rapporti di forza al vertice.

Il duello tra Paola Egonu e Isabelle Haak concentra buona parte dell’attenzione, ma entrambe le squadre hanno mostrato di saper distribuire le responsabilità. A Cuneo Milano ha trovato 14 punti da Rebecca Piva e 13 da Khalia Lanier, premiata MVP con il 61% in attacco. Per Francesca Bosio sarà importante dare continuità alle bande e coinvolgere le centrali, evitando che la difesa veneta possa prepararsi soltanto sulle traiettorie dell’opposta.

Conegliano risponde con una seconda linea capace di sostenere la costruzione anche negli scambi più complicati. La precisione di Monica De Gennaro e il contributo di Gabi permettono alla regia di conservare diverse uscite offensive. Nell’ultimo turno a Bergamo, vinto pur concedendo il primo set del campionato, le venete hanno trovato 13 punti da Linda Manfredini e 10 da Raphaela Folie, confermando quanto il gioco centrale possa incidere. Per Milano sarà necessario rallentarlo con la battuta, senza lasciare troppo spazio alle attaccanti esterne. Proprio il servizio può determinare la qualità del confronto. I dieci ace delle campionesse d’Italia contro Bergamo raccontano la capacità di mettere pressione con interpreti diversi. Le lombarde avranno bisogno della tenuta di Fersino e delle schiacciatrici per consentire a Bosio di utilizzare tutta la rete. Dall’altra parte, Milano proverà a spostare le ricevitrici venete e rendere più leggibile la distribuzione, favorendo il lavoro a muro di Danesi e Kurtagić.

La differenza potrà emergere nei palloni che richiederanno una seconda o una terza costruzione. Contro difese così organizzate serviranno coperture precise, pazienza e lucidità nella scelta del colpo, soprattutto quando la regia sarà costretta lontano da rete. Blengini e Santarelli dispongono delle alternative per cambiare l’andamento dei set, ma conterà soprattutto la continuità dei sestetti nei passaggi sotto pressione. Chi saprà interrompere più rapidamente le serie avversarie avrà maggiori possibilità di uscire dal Forum con il primo posto solitario.

Il fischio d’inizio è in programma all’Unipol Forum di Assago domenica 22 novembre con inizio alle 18.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 22 novembre – Unipol Forum di Assago

Ore 18.00: Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA A1 VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport