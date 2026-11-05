Mikaela Shiffrin e gli accorati complimenti a Kimi Antonelli

Nelle ore successive al Gran Premio del Messico di Formula Uno andato in scena domenica scorsa si sono susseguite una lista infinita di reazioni social per celebrare l’impresa di Kimi Antonelli, diventato a soli vent’anni il campione del mondo più giovane della storia in F1. Tra i tanti fuoriclasse dello sport globale che si sono congratulati pubblicamente con il pilota bolognese c’è anche Mikaela Shiffrin, regina dello sci alpino internazionale.

La 31enne statunitense aveva incrociato il portacolori della Mercedes in occasione del Gran Premio di Miami dello scorso maggio, instaurando fin da subito un buon rapporto e cominciando a seguire con continuità le sue gare. “Ho incontrato Kimi la scorsa primavera al Gran Premio di Miami. Da allora, faccio il tifo per lui a gran voce davanti alla tv a ogni gara. Campione del Mondo! Forza Kimi! È davvero fantastico. Sono così felice per te“, il messaggio di Shiffrin per Antonelli.

Dopo i complimenti per l’incredibile risultato raggiunto domenica a Città del Messico, la campionessa americana ha mandato un invito speciale a Kimi per partecipare in futuro come ospite ad una puntata del suo podcast What’s the Point: “C’è sempre un posto che ti aspetta qui, se vorrai e quando sarai pronto. Nel frattempo congratulazioni per il titolo mondiale!“.