Mikaela Shiffrin torna in gara e subito mette il suo nome in testa alla classifica della prima manche del gigante di Killington. Una prova impeccabile quella dell’americana, nonostante una visibilità (pioggia e nebbia) che è andata sempre di più peggiorando. Shiffrin è stata fenomenale nella parte alta, gestendo poi sul muro e scatenandosi ancora nella parte finale.

Alle spalle di Shiffrin ha concluso a 39 centesimi la neozelandese Alice Robinson, che ha perso moltissimo soprattutto nella parte alta rispetto alla statunitense. Terza posizione per la svedese Sara Hector, staccata di 86 centesimi dalla vetta. Il distacco sale già sopra il secondo dal quarto posto dell’austriaca Julia Scheib (+1.19), che non ha trovato mai il ritmo sul ripido. Dietro alla vincitrice dell’ultima coppa di specialità si è piazzata la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.27).

Qualche rimpianto per una Lara Della Mea, che può sognare il podio, nonostante un ritardo di un secondo e trentatré centesimi. Per tre intermedi la nativa di Tarvisio era tra le prime tre, ma ha lasciato oltre sei decimi nella parte finale, dove non è riuscita a portar dietro velocità.

Settimo posto per l’americana Paula Moltzan (+1.36), vincitrice dello scorso gigante di Soelden. Ottava la svizzera Camille Rast (+1.37), mentre completano la Top-10 la croata Zrinka Ljutic (+1.41) e l’americana Nina O’Brien (+1.84). Molte big hanno steccato in questa prima manche, come Lara Colturi (+2.00) e soprattutto una disastrosa Emma Aicher (+3.27).

Bella manche di Marta Bassino, nonostante una visibilità davvero minima, con il pettorale numero ventinove è riuscita ad inserirsi in quindicesima posizione (+2.61), ma prendendo oltre un secondo nella sola parte centrale. Più attardate Asja Zenere, sedicesima, che non si è presa grandi rischi (+2.83) e soprattutto Sofia Goggia (+2.97), che faceva il suo ritorno in gara proprio oggi. La bergamasca ha pagato un grave errore nella parte alta, dove praticamente si è fermata per poi ripartire con decisamente poca velocità, terminando diciannovesima.

Riesce a centrare la qualificazione con il trentesimo tempo, l’ultimo utile, Sophie Mathiou (+4.18), che ha beffato di un solo centesimo Laura Pirovano (+4.19), che non ha ancora proprio trovato il feeling con il gigante. Trentottesima, invece, Emilia Mondinelli (+4.50), quarantaquattresima Alice Pazzaglia (+5.55) Purtroppo non ha terminato ancora la prima manche Anna Trocker, alla terza uscita consecutiva dopo le due in slalom a Levi e Gurgl. Fuori anche Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.