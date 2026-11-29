Coppa del Mondo
Mikaela Shiffrin chiude al comando la prima manche dello slalom di Killington. Della Mea attardata
Mikaela Shiffrin guida la prima manche dello slalom speciale di Killington. La statunitense, scesa con il pettorale numero uno, chiude una prova precisa, e in apparenza senza prendersi grandi rischi, grazie alla quale taglia il traguardo in 50.50. I distacchi contenuti tra le prime quattro creano le premesse per una seconda manche molto combattuta. Attardata Lara Della Mea, che dovrà tentare la rimonta.
Alle sue spalle si colloca, nonostante un errore nella parte centrale, l’austriaca Katharina Truppe, seconda a 17 centesimi. Conquista il terzo posto la svizzera Camille Rast, che paga 18 centesimi nei confronti della leader della classifica.
L’albanese Lara Colturi, nonostante il miglior tempo nel terzo settore, perde qualcosa nel finale e conclude quarta a 27 centesimi dall’americana. Occupa la quinta posizione la svedese Anna Swenn Larsson, con un ritardo di 91 centesimi, davanti alla connazionale Sara Hector, sesta a 1.09.
Si inserisce in settima posizione la francese Marion Chevrier, pettorale numero quindici, a 1.43 dalla testa della gara. La svedese Anna Aronsson Elfman è ottava con 1.57. Una buona partenza consente alla croata Zrinka Ljutic di conquistare il nono posto, con 1.61 da Shiffrin.
Taglia il traguardo in decima posizione la svizzera Wendy Holdener, che commette un errore nella parte centrale del tracciato e accusa 1.66 di distacco. La tedesca Emma Aicher, autrice di una prova non all’altezza delle aspettative, accusa un ritardo di 2.09 che le garantisce la quindicesima posizione.
Lara Della Mea, scesa con il pettorale numero undici, compie un passo indietro rispetto alla gara precedente, accumula ritardo in progressione, paga 2.37 nei confronti della leader della gara e termina diciassettesima. Marta Rossetti chiude la sua manche con 2.98 e si qualifica con il ventunesimo tempo, mentre Martina Peterlini, lontana dai tempi delle migliori, inforca prima del terzo rilevamento cronometrico.
Alice Pazzaglia termina in ventottesima posizione a 3.76 e conquista la qualificazione alla seconda manche, mentre Emilia Mondinelli conclude trentaduesima a 3.99. Anna Trocker porta a termine una gara nella quale non prende rischi e termina quarantesima con 4.54 di distacco, mentre Beatrice Sola finisce quarantunesima a 4.70, infine Giulia Valleriani inforca dopo poche porte.