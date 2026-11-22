Cinque italiani in top ten, nel complesso, alla Mezza maratona di Milano 2026: tra gli uomini vince l’ugandese Titus Masau, mentre tra le donne arriva l’affermazione dell’atleta di Gibuti, Nour Samiyah Hassan. In casa Italia i migliori sono Yohanes Chiappinelli nel settore maschile e Giovanna Epis nel comparto femminile: entrambi si classificano in sesta posizione.

Nella gara maschile trionfa l’ugandese Titus Musau, che chiude in 1:01:31 e piega la resistenza dell’atleta del Burundi, Thierry Irakoze, secondo in 1:01:34, a 3″, mentre completa il podio il finlandese Tuomas Heikkilä, terzo in 1:01:41, a 10″. Sono tre gli azzurri in top ten: il migliore è Yohanes Chiappinelli, sesto in 1:03:50, a 2:19, mentre Riccardo Martellato si classifica ottavo in 1:04:01, a 2:31, davanti a Samuel Medolago, nono in 1:04:12, a 2:41.

Il podio femminile premia la rappresentante di Gibuti, Nour Samiyah Hassan, che domina in 1:08:04 e precede le keniane Eva Cherono, alla piazza d’onore in 1:10:11, a 2:08, e Regina Wambui Ndungu, sul gradino più basso del podio in 1:10:41, a 2:37. La migliore delle azzurre è Giovanna Epis, che si attesta al sesto posto in 1:13:04, a 5:01 dalla vetta, ma centra la top ten anche Aurora Bado, ottava in 1:14:19 +6:16.

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE

1° MUSAU TITUS 1:01:31

2° IRAKOZE THIERRY 1:01:34 +3

3° HEIKKILÄ TUOMAS 1:01:41 +10

4° KIPLANGAT ALEX 1:01:54 +23

5° SULEMAN ABDEREZAK 1:03:49 +2:18

6° CHIAPPINELLI YOHANES 1:03:50 +2:19

7° KIMOSOP VICTOR 1:04:00 +2:29

8° MARTELLATO RICCARDO 1:04:01 +2:31

9° MEDOLAGO SAMUEL 1:04:12 +2:41

10° COINDARD FLAVIEN 1:05:02 +3:31

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE

1° HASSAN NOUR SAMIYAH 1:08:04

2° CHERONO EVA 1:10:11 +2:08

3° NDUNGU REGINA WAMBUI 1:10:41 +2:37

4° SANG JEDIDAH JEPKEMOI 1:11:18 +3:15

5° CHEBET CAREN 1:12:36 +4:33

6° EPIS GIOVANNA 1:13:04 +5:01

7° VAN LAETHEM CHARLOTTE 1:13:35 +5:31

8° BADO AURORA 1:14:19 +6:16

9° ZAMIA NOÉMIE 1:14:52 +6:49

10° MEIER ANDREA 1:15:15 +7:12