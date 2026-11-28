Si stanno disputando a Tashkent le Finals dell’edizione 2026 della World Boxing Cup. Sono cinque gli italiani in scena, ma due di essi hanno già salutato la compagnia quest’oggi mentre per una terza c’è la soddisfazione di arrivare in semifinale, che andrà a giocarsi martedì alle 13:30 circa italiane.

In questo caso il nome è quello di Melissa Gemini, che nei 75 kg supera con verdetto non unanime dei giudici (4-1) la cinese Yashu Zhu. Per lei, ora, ci sarà l’indiana Sanamacha Chanu Thokchom, che ha usufruito di un bye a livello di quarti.

Si conclude invece subito il cammino di Martina Vassallo nei 51 kg: per lei verdetto unanime dei giudici subito contro l’indiana Minakshi Hooda (che per World Boxing è semplicemente Minakshi). Si tratta di una delle due conclusioni anticipate odierne.

L’altro nome che esce di scena subito è quello di Paolo Caruso, che non è riuscito neppure a portare a termine il combattimento contro l’indiano Jugnoo per infortunio. Domani debutto di Gabriele Guidi Rontani nei 70 kg, lunedì assieme a Sirine Charaabi nei 54 kg rivedremo anche Gemini.