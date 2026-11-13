Melandri bacchetta Di Giannantonio e difende Márquez dopo Lusail: “È un incidente di gara, decidete in base alle simpatie?”

L’incidente tra Marco Bezzecchi e Marc Márquez nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar continua a far discutere. Il contatto alla prima curva di Lusail, con l’attacco del pilota romagnolo e la successiva chiusura dello spagnolo che ha provocato la caduta del portacolori Aprilia, ha diviso appassionati e addetti ai lavori. Tra le voci intervenute sulla vicenda c’è quella di Marco Melandri, che ha offerto una lettura decisamente netta dell’episodio, senza risparmiare una stoccata a Fabio Di Giannantonio per le dichiarazioni rivolte al nove volte campione del mondo subito dopo la Sprint.

L’ex pilota ravennate, intervenuto nel podcast Chiacchiere da box, ha innanzitutto invitato a valutare l’episodio esclusivamente attraverso le dinamiche della pista, lasciando da parte simpatie e antipatie personali. Per Melandri, attribuire a Márquez la responsabilità dell’accaduto è una lettura poco aderente a quanto successo in pista.

“Solo chi non è mai andato in pista può dare la colpa a Márquez. Era nella stessa linea del giro prima, Bezzecchi ci ha provato, ha fatto anche bene: successe anche a me a Jerez nel 2019 quando attaccai Davies (in Superbike, ndr.), cademmo tutti e due e penalizzarono me“, ha sottolineato.

Un’esperienza che, secondo l’ex pilota, dimostra quanto il confine tra responsabilità e normale dinamica di gara possa essere sottile. La sua analisi dell’episodio di Lusail, del resto, non assolve automaticamente nessuno dei due protagonisti. Melandri riconosce la legittimità del tentativo di Bezzecchi, ma sottolinea anche come Márquez avesse tutto il diritto di seguire la propria traiettoria.

“Bezzecchi poteva provarci in un posto più sicuro perché era più veloce? Sì. Márquez ha fatto bene a fare la sua linea? Sì. È un incidente di gara: al 99% cade quello all’esterno, Marquez però stava già rialzando la moto e dunque ha avuto quel grip in più per stare in piedi. Quindi fatemi capire in base a cosa si decide chi ha ragione o no: in base alle simpatie o in base a quello che realmente succede in pista?“, le parole dell’ex pilota romagnolo.

Una posizione equilibrata nella ricostruzione tecnica, ma particolarmente dura nei confronti di chi ha trasformato l’episodio in un processo a Márquez. Per Melandri, infatti, il fatto che Bezzecchi abbia avuto la peggio non significa automaticamente che lo spagnolo abbia commesso un errore. La dinamica della curva, le traiettorie e il momento in cui i due piloti si sono affiancati sono elementi che non possono essere ignorati.

Ma il commento dell’ex centauro ravennate non si è fermato al contatto. A finire nel mirino è stato soprattutto Di Giannantonio, che nel post-Sprint, mentre i piloti venivano accompagnati verso il cerimoniale di premiazione, si era rivolto a Márquez con parole piuttosto esplicite: “Comunque fra’, devi guardare quando rientri, caz**. Lui era dentro dentro…“.

Un’uscita che non è passata inosservata e che aveva già provocato la reazione critica di Andrea Dovizioso, sorpreso dalla spavalderia mostrata dal pilota romano nei confronti del compagno di marca. Anche Melandri ha condiviso questa lettura, scegliendo però un registro ironico e particolarmente pungente. “Ha vinto poco Marc, ci sta dargli due dritte. E’ brutto da dire ma senza queste parole Di Giannantonio sarebbe stato ‘invisibile’ e dunque purtroppo o per fortuna è riuscito a far parlare di sé“.

Melandri ha poi allargato il discorso anche a Jorge Martín, soffermandosi sulla reazione del pilota spagnolo durante il confronto tra i protagonisti. “Anche Martin si vede che voleva intervenire dicendo che Marquez non poteva vedere Bezzecchi, ma poi si è ricordato che c’è la telecamera e che è tutto registrato e quindi deve aver pensato ‘meglio se mi faccio i ca**i miei’”, ha aggiunto.