Nella seconda giornata del girone Ivan Lendl delle ATP Finals Daniil Medvedev perde in due set contro Carlos Alcaraz e deve rimandare l’appuntamento con la certezza della qualificazione alle semifinali. Il russo, per entrare tra i primi quattro, deve superare l’americano Tiafoe nella sfida spareggio di domani. Il numero quattro del tabellone torinese ha analizzato la sua prestazione in conferenza stampa.

Sulla difficoltà di affrontare Alcaraz quando è in fiducia: “Non è facile affrontare Carlos quando è in fiducia. Per riuscire a batterlo bisogna giocare una partita perfetta o quasi, cosa che io non sono riuscito a fare, e ho perso. Continuo a pensare che bisogna cercare di togliergli tempo, quindi provare a sfruttare la potenza”.

Sulle qualità del rivale e la necessità di essere aggressivi per giocare al meglio le proprie carte: “Quando gli concedi tempo, ha a disposizione troppi colpi: può girarsi, giocare da qualsiasi parte del campo, ricorrere alle smorzate o attaccare la rete. Credo quindi che sia comunque necessario essere aggressivi. È quello che ho cercato di fare, anche se in alcuni momenti della partita avrei potuto riuscirci un po’ meglio”.

Sulle condizioni di gioco: “Più la superficie è veloce, maggiori sono le possibilità di battere Carlos, ma lui vince tantissime partite indipendentemente dalla superficie. Ha praticamente conquistato tutti e quattro gli Slam, quindi non fa una grande differenza che il campo sia lento o veloce. Avrei dovuto servire un po’ meglio ed essere probabilmente più competitivo nei miei turni di battuta. Ci sono riuscito fino a quando non ho subito il break nel secondo set”.

Sul duro lavoro come strada privilegiata per arrivare ai risultati: “Sono sempre stato convinto che, se giochi bene e continui a lavorare duramente, prima o poi avrai la tua occasione. Quando perdo, indipendentemente dall’avversario che ho di fronte, significa che non ho giocato abbastanza bene. Non servire come avrei dovuto contro qualcuno come Carlos, ovviamente, fa la differenza. Magari contro altri giocatori quello che ho fatto oggi sarebbe stato sufficiente, ma contro Carlos dovevo fare di più” , ha spiegato.

Sull’importanza di alzare con costanza il livello delle prestazioni: “Lo stesso vale per tutte le altre partite che ho perso quest’anno: in ognuna c’è stato qualcosa che non ho fatto abbastanza bene. Quando sono competitivo e sono al massimo della condizione, non è facile battermi e posso vincere tante partite. Continuo semplicemente a ripetermi che devo alzare il mio livello, giocare un buon tennis e posso tornare a occupare posizioni molto alte in classifica. La parte finale della stagione è stata molto positiva, quindi sono contento di chiudere l’anno con una buona posizione nel ranking. Naturalmente voglio anche provare a finire bene questo torneo”.