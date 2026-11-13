McIlroy e Hatton insieme in testa a Dubai a metà DP World Tour Championship. Scende Laporta

Concluso da poco il secondo giro del DP World Tour Championship al Jumeirah Golf Estates di Dubai. Sull’Earth Course a cercare la fuga sono Rory McIlroy e Tyrrell Hatton. Ma se, per l’inglese, l’odierno -2 vale la terza posizione nella più ampia Race to Dubai, l’attuale vetta (a -5, odierno -3) del nordirlandese ha una valenza ben maggiore, perché visto anche l’attuale 11° posto dello spagnolo Eugenio Chacarra, il suo grande rivale del caso, al momento significherebbe vetta della graduatoria in quel senso.

Scende in terza posizione uno dei grandi protagonisti, anzi il protagonista, della prima giornata, l’olandese Joost Luiten, che si trova così al fianco del norvegese Kristoffer Reitan a -4. Ricordiamo che, poiché in ballo ci sono anche 10 carte per andare a giocare sul PGA Tour nel 2027, la lotta nei primi posti è oltremodo ampia anche per questo motivo: se non si ha già quell’esenzione, conquistarla è motivo di vanto per chi gioca il torneo finale.

Quinta posizione a -3 per lo svedese Mikael Lindberg, il tedesco Freddy Schott e il francese Victor Perez, tutti a -3, mentre a -2 si trovano nel terzetto degli ottavi gli spagnoli Jon Rahm e David Puig e il sudafricano Jayden Schaper. Di questi, Rahm e Schaper sono ancora coinvolti nella lotta per poter vincere la Race to Dubai (ma servirebbe loro una specie di miracolo, stante la situazione attuale).

Nel gruppo all’11° posto, oltre a Chacarra, c’è anche Francesco Laporta, che cala rispetto a ieri con un +2 di giornata che lo fa scendere a -1, comunque una situazione ancora piuttosto favorevole per tentare qualche sortita al netto delle tante difficoltà incontrate da molti oggi. Resta più indietro Gregorio De Leo, vittima di una giornata no e che scende 35° a +4 dopo il +7 odierno.