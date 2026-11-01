Maximo Quiles sa solo vincere e centra l’11° successo stagionale nel GP della Malesia!

Tanto per cambiare ha vinto Maximo Quiles! Il pilota spagnolo, infatti, si è aggiudicato il Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Sepang il pilota spagnolo, già ampiamente campione del mondo della classe più leggera, ha centrato il successo numero 11 della sua annata in 17 gare disputate (ricordiamo che non ha preso parte alla prova di Silverstone e quella di Phillip Island) confermando di fare davvero storia a sé con una superiorità che ha del clamoroso.

A questo punto la classifica generale infatti vede saldamente al comando il nativo di Murcia con 376 punti contro i 228 di David Almansa ed i 205 della coppia Alvaro Carpe e Brian Uriarte.

La gara non ha avuto storia dopo la metà dei 15 giri in programma. Maximo Quiles ha preso il comando delle operazioni e ha progressivamente staccato tutti. Il portacolori del team KTM CFMoto Aspar ha tagliato il traguardo malese con un margine di vantaggio di 3.7 secondi sull’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) mentre sale sul gradino più basso del podio lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 4.1 dopo un bellissimo duello con il padrone di casa, il malese Hakim Danish (KTM MT) che si accontenta della quarta posizione a 4.4.

Dalla quinta alla nona posizione, poi, un filotto di ben cinque spagnoli: David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) quinto a 4.9, Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) sesto a 9.4, Adrian Fernandez (Honda Leopard) settimo a 9.5, David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) ottavo a 9.5 e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) nono a 9.6. Completa la top10, infine, il britannico Eddie O’Shea (Honda Gryd) a 12.0. Il migliore degli italiani è Guido Pini (Honda Leopard) 12° a 17.1, mentre Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) è caduto nelle primissime fasi della gara.