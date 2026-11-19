Un finale di stagione da protagonista. Max Verstappen vuole chiudere al meglio l’annata sportiva per preparare nel migliore dei modi il 2027. E’ questo quanto trapelato dall’olandese in occasione del media day valido per il GP di Las Vegas, terzultimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 al via tra poche ore.

Intercettato sull’argomento, il pilota della Red Bull ha tracciato un bilancio su quanto fatto fino a questo momento, dicendosi soddisfatto per i miglioramenti: “Penso che abbiano fatto un lavoro molto buono – ha detto Verstappen – Voglio dire, è facile perdersi quando le cose non vanno bene, ma la squadra ha fatto un lavoro molto buono nel capire dove erano i problemi ed estrarre più prestazioni dalla macchina. Inoltre, sanno cosa è buono e cosa è cattivo nella vettura, e cercano di sistemarlo per il prossimo anno.

Verstappen ha poi proseguito: “L’obiettivo che abbiamo è continuare a imparare e cercare di migliorare la situazione, il che aiuterà solo il prossimo anno. Quindi, al momento, questo è ancora l‘obiettivo da raggiungere, e spero che il prossimo anno possiamo iniziare molto più competitivi fin dalla prima gara”.

Il pilota ha poi detto di non avere alcuna intenzione di dare il suo consenso nella condivisione di alcuni test biometrici, tra cui il battito cardiaco, che potrebbe essere visibile al pubblico a partire dal prossimo anno: “Non parteciperò. Non uso nessun dispositivo. Le persone non hanno bisogno di sapere qual è la mia frequenza cardiaca. Io stesso non voglio sapere qual è la mia frequenza cardiaca. So quando è alta e so quando è bassa. Per me, decisamente, è una questione di privacy“.