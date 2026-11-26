Max Verstappen si è presentato carico e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Lusail ci attende un weekend interessante, che ci permetterà di capire con maggiore chiarezza chi chiuderà in seconda posizione in classifica generale alle spalle del nuovo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli.

Tra i grandi favoriti per questo titolo, comunque platonico, c’è ovviamente il quattro volte campione del mondo, reduce da un ottimo filotto di risultati e, soprattutto, dalla splendida vittoria nella “pazza” gara di Las Vegas. Nel deserto qatariota lo scenario sarà completamente diverso, con l’unica costante che sarà rappresentata dalle luci dei riflettori. La pista di Lusail presenta tantissime curve di varie velocità e un solo lunghissimo rettilineo, con temperature elevate che faranno dimenticare il freddo del Nevada.

Il pilota del team Red Bull ha dato il via al suo incontro con i media dal momento generale del team Red Bull che, come si è visto, ha completamente cambiato marcia dopo le vacanze estive. “Il nostro rendimento nelle ultime, non saprei, nove o dieci gare, è stato davvero positivo. Abbiamo migliorato molto la vettura nonostante ad inizio anno avessimo problemi notevoli sotto diversi punti di vista. Stiamo ancora imparando molto in vista del prossimo anno; ci sono ancora tanti aspetti che vogliamo migliorare. Stiamo continuando a valutare diverse soluzioni, il che dovrebbe fornirci indicazioni utili per il 2027. L’anno prossimo cambieranno anche molte cose sul fronte del regolamento, il che potrebbe avere un suo peso. Il nostro obiettivo principale è semplicemente quello di essere più competitivi fin dall’inizio della stagione. Per il momento testa alle due ultime gare. Lusail e Abu Dhabi sono piste dove, solitamente, ho fatto bene, come un anno. Voglio confermarmi e chiudere nel migliore dei modi la stagione”.

Ultima battuta, ovviamente, sulla rovente polemica che ha l’olandese con George Russell, cui aveva riservato parole al vetriolo nel dopo gara di Las Vegas: “Non ho nient’altro da dire in merito. Ho detto tutto quello che volevo dire a Las Vegas. Per quel che mi riguarda, è finita lì. Non ci sto pensando. Sono completamente concentrato su questo fine settimana. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto a Las Vegas, e la vita va semplicemente avanti”.