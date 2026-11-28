Non è stata la migliore qualifica della stagione per Max Verstappen. L’olandese è indubbiamente uno dei più delusi al termine del Q3 sul circuito di Lusail, sede del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Il quattro volte campione del mondo ha concluso la sua prova al sesto posto, con un distacco di 637 millesimi dalla dominante Mercedes di George Russell.

Prestazione molto opaca quella di Verstappen che ha sofferto per tutto il weekend, non riuscendo a tirar fuori il meglio dalla sua Red Bull. Esplicativo delle difficoltà del classe 1997 è il quinto posto di Isack Hadjar, sorprendentemente davanti al suo compagno di squadra in uno dei rari casi in stagione.

In zona mista, Verstappen ha così analizzato la sua qualifica: “Abbiamo provato tante cose con la macchina, ma in curva manca proprio l’equilibrio. Passa dal sovrasterzo al sottosterzo e poi di nuovo al sovrasterzo. Poi provi a cambiare una cosa e ne peggiora un’altra e sì, è davvero molto difficile da guidare, soprattutto nelle qualifiche. Se vuoi davvero spingere al massimo, e la macchina proprio non curva nelle curve ad alta velocità, beh… non riesci a tirarne fuori molta velocità”.