Max Verstappen sa che dovrà rimboccarsi le maniche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.

Sul tracciato di Lusail la migliore prestazione della FP2, disputata sotto la luce dei riflettori, porta la firma di Andrea Kimi Antonelli in 1:23.077 con 127 millesimi di vantaggio su George Russell. Terza posizione per Lando Norris a 445 millesimi, quarta per Oscar Piastri a 472 mentre in quinta troviamo Max Verstappen a 499. Sesto Isack Hadjar a 506 millesimi dalla vetta, quindi settime e ottave le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a oltre un secondo.

Al termine del venerdì nel deserto qatariota, il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni a RacingNews365: “Non siamo ancora dove vorremmo essere. Al momento la vettura non appare del tutto bilanciata. Dobbiamo cercare di migliorare l’equilibrio e vedere se riusciamo a risolvere la situazione entro domani. Si tratta di un circuito molto diverso rispetto a Las Vegas, mi sembra piuttosto unico nel suo genere. Qui non è affatto semplice trovare il set-up ideale”.

A livello generale per il momento la Red Bull appare di rincorsa rispetto a Kimi Antonelli: “Credo che il distacco dalla Mercedes sia piuttosto ampio, quindi dobbiamo compiere un passo avanti significativo. Se riuscissimo a migliorare il bilanciamento, probabilmente recupereremmo metà del tempo sul giro che stiamo perdendo al momento. Sono molto veloci sui rettilinei e, probabilmente, al momento godono anche di un bilanciamento leggermente migliore del nostro. Noi non siamo soddisfatti; e quando non sei contento della tua vettura, è molto difficile raggiungere lo stesso livello di prestazioni”.