Si è concluso ai piedi del podio il Gran Premio del Qatar 2026 di Max Verstappen. Nella gara valida per il penultimo appuntamento del Mondiale F1, l’olandese non è andato lontano dal terzo posto di Piastri, nonostante alcuni problemi alla sua monoposto. Dopo una qualifica scadente, il quattro volte campione del mondo ha nuovamente reagito a Lusail, portandosi a casa punti importanti nel Mondiale.

Grazie a questo risultato, l’olandese ha infatti la certezza del secondo posto nella classifica piloti; un risultato impensabile ad inizio stagione. Quarto posto condizionato come detto da alcuni problemi alla sua monoposto. In zona mista, Verstappen ha spiegato quello che è successo: “Il problema è nato al primo giro, quando Isack Hadjar è finito fuori pista sollevando una pioggia di ghiaia che ha praticamente bucherellato metà della mia macchina. Metà dell’ala anteriore era delaminata e avevo fori ovunque sulle pance. Su una pista dove l’efficienza aerodinamica è tutto, non puoi permetterti alcun tipo di taglio o danno”.

I danni subiti: “Questo mi è costato moltissimo soprattutto nei primi due stint, dove ho sofferto tanto graining e sottosterzo. Nell’ultimo stint abbiamo cercato di compensare un po’ la situazione e le cose sono andate leggermente meglio, ma il ritmo era ormai compromesso”. I miglioramenti della seconda parte di stagione: “È bello vedere quanto siamo migliorati nella seconda parte di stagione. Alla pausa estiva non avrei mai pensato che un risultato del genere fosse possibile. Abbiamo fatto passi da gigante, ma se vuoi davvero lottare per il titolo serve molto di più”.

Concludendo sugli aspetti da migliorare: “Ci manca ancora parecchio carico aerodinamico complessivo, soprattutto nelle curve ad alta velocità. Paradossalmente è l’esatto opposto rispetto ai vecchi regolamenti: prima eravamo incredibilmente veloci nei tratti rapidi e faticavamo nel lento, oggi invece nel lento la macchina non è affatto male, ma paghiamo dazio quando la velocità sale”.