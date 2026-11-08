Max Verstappen dopo la rimonta: “Gara complicata, ma da 21° a secondo è un grande risultato”

Max Verstappen non può che festeggiare la grande rimonta messa in atto nel Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Interlagos il pilota partiva decisamente indietro nello schieramento iniziale, salvo poi rimontare e centrare una seconda posizione davvero brillante.

La vittoria nella gara odierna è andata a Lando Norris con un margine di vantaggio di 14.6 secondi su Max Verstappen, mentre completa il podio Isack Hadjar a 24.4. Quarta posizione per George Russell a 33.9, quinta per Kimi Antonelli a 36.0, mentre in sesta troviamo Oscar Piastri a 56.4. Settimo Charles Leclerc a 1:13, ottavo Liam Lawson a 1:15, quindi ad oltre un giro Lewis Hamilton nono e Nico Hulkenberg decimo.

Al termine del Gran Premio di San Paolo il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “La gara, anche per le condizioni meteo, è stata davvero complicata. I primi giri sono stati molto importanti, sono riuscito a superare tante macchine e nel complesso lo stint iniziale è stato davvero eccellente”.

Il pilota olandese prosegue nella sua analisi: “Dopodiché, non so perché, la macchina ha perso a livello di prestazioni. Non so se per colpa di un danno o per cosa, ma, di sicuro, non mi ha dato più le sensazioni che ho percepito lungo tutto il weekend. Ad ogni modo sono contento, da ventunesimo a secondo non è una cosa di poco conto”.