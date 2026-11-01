Mattia Bellucci in tabellone principale a Parigi: battuto Tirante

Mattia Bellucci si qualifica per il tabellone principale del Masters 1000 di Parigi. A La Defense, che dall’anno scorso è sede del torneo al posto del Palais Omnisports di Bercy, il lombardo supera con il punteggio di 6-4 6-4 l’argentino Thiago Agustin Tirante, regalandosi così il ruolo di sesto italiano in main draw (in attesa di scoprire cosa farà Lorenzo Sonego).

Nel primo set il break arriva piuttosto velocemente: dopo un game d’apertura in cui Tirante già va in difficoltà, nel secondo Bellucci gli porta via la battuta a 30 e con quel terzo gioco costruisce un po’ tutto quello che è il dopo. In verità, il suo momento di difficoltà ce l’ha anche l’italiano, che va sotto 15-40 sul 4-3, ma riesce a uscire da quella buca e poi a chiudere a zero il decimo game per il 6-4.

Ricche di lotta le fasi iniziali del secondo parziale. Nel secondo gioco Tirante si procura due palle break non consecutive, ma non riesce a concretizzarle, cosa che invece fa Bellucci nell’unica occasione che gli è concessa. Subito dopo, il gioco certamente un po’ fuori dall’ordinario gli permette al lombardo di non avere più alcun tipo di problema, chiudendo la questione a 30 e al primo match point con un altro 6-4 in un’ora e 25 minuti.

I possibili avversari di Bellucci, ora, sono in questo ordine: Luciano Darderi, un altro qualificato, Casper Ruud, Kyrian Jacquet, Titouan Droguet e Taylor Fritz. In sostanza ce n’è un po’ per tutti i gusti: chiaramente l’opzione meno gradita sarebbe Fritz, visto anche come è stato travolto dall’americano agli US Open. Per il lombardo oggi 9 ace contro 13 di Tirante, ma molte più prime in campo (80%-58%), oltre a un 27-20 di vincenti-errori gratuiti contro il 20-13 dell’argentino.