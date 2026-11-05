Matteo Berrettini si cancella dall’entry list di Stoccolma

Un numero impressionante di giocatori ha deciso di cancellarsi in giornata, o comunque nelle ultime 48 ore, dall’entry list dell’ATP 250 di Stoccolma. Già privo dello status di torneo in grado di mandare alle ATP Finals di Torino, stante i nuovi regolamenti varati per evitare altri casi-Atene 2025 con Djokovic e Musetti coinvolti, il torneo svedese sta subendo colpi uno dopo l’altro.

E se già nella mattina era stato reso noto il forfait di Luciano Darderi, che dunque non appare sulla via del campo nella capitale svedese, è delle ultime ore la notizia che in casa Italia nemmeno Matteo Berrettini andrà in uno dei luoghi sacri del tennis svedese, dove in passato si sono vissute sfide epiche prima che Stoccolma subisse un downgrade a livello di field.

Al momento il field dell’ATP 250 della capitale svedese è comandato da Taylor Fritz e Casper Ruud: sia l’americano che il norvegese sono tuttora in corsa a Parigi, nel Masters 1000 francese, dove sono attesi ai quarti di finale.

A Stoccolma figurano in tabellone, nelle qualificazioni, Lorenzo Sonego e Francesco Passaro, almeno per il momento. E vi ritornerà, in main draw però, anche Holger Rune, a un anno dal gravissimo infortunio che gli ha fatto perdere larghissima parte del 2026.