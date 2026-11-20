Tutti per uno e per tutti? Il 25 novembre, alle 16:00, l’Italia affronterà la Corea del Sud nel primo incontro della Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva nella competizione, la quinta nel computo complessivo.

Non sarà facile. Come è noto, mancherà Jannik Sinner: il pusterese è fermo ai box da diverso tempo per un problema al ginocchio e anche sulla sua programmazione futura permangono non poche incertezze. Costretto a rinunciare al proprio riferimento principale, Volandri ha convocato quattro singolaristi e un doppista: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

Dopo le prime pre-convocazioni erano emersi dubbi sulla presenza di Berrettini e Musetti nel gruppo, a causa di alcuni dissapori extra campo che avevano alimentato le cronache. Ora tutto sembra essere stato messo alle spalle, almeno per il bene della squadra. In quest’ottica, il sacrificato è stato Simone Bolelli, probabilmente anche per via di un rendimento in doppio con Vavassori che non ha convinto il capitano. Va ricordato, tra l’altro, che la coppia formata dall’emiliano e dal piemontese si separerà al termine del 2026.

In questo quadro va letto il ruolo di Berrettini. Il romano è il vero uomo squadra, capace di vivere la Davis alla vecchia maniera e, allo stesso tempo, di trascinare i compagni: un uomo spogliatoio che potrebbe però rivelarsi decisivo anche sul campo, sia come singolarista sia, all’occorrenza, come partner di Vavassori in doppio.

Matteo, infatti, è stato quello che nelle ultime apparizioni in Coppa Davis ha garantito il rendimento migliore, arrivando a trasformarsi rispetto a quanto mostrato nel circuito. Inoltre, le condizioni indoor dovrebbero sorridergli molto più che a Darderi, che al coperto ha ottenuto in carriera solo due vittorie in singolare. Per questo, qualora Cobolli o Musetti non dovessero garantire la giusta consistenza, Berrettini potrebbe rispondere presente.

Una presenza importante per lui anche sul piano personale, come mostra la storia pubblicata sui social per annunciare la convocazione: una foto con Cobolli, entrambi in maglia azzurra, scattata dopo il successo dello scorso anno a Bologna in finale contro la Spagna. Ci si riproverà.