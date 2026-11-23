La notizia dell’imminente operazione al ginocchio per Jannik Sinner è arrivata nel ritiro dell’Italia, che è a Bologna, dove domani inizierà la Final Eight di Coppa Davis (gli azzurri giocheranno mercoledì): in conferenza stampa Matteo Berrettini ha espresso la propria vicinanza al numero 2 ATP.

L’azzurro capisce perfettamente il momento vissuto da Sinner: “So quanto è duro rimanere fuori e vedere allungarsi i tempi di recupero. Mi sento di dirgli che c’è tempo, che è giovane e sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo. Allo stesso tempo so quanto sia frustrante, ma il segreto è non avere fretta e tornare al 100%“.

Berrettini sa che nel momento in cui Sinner sarà al 100% potrà tornare a dominare nel circuito: “Dalla fine del 2023 ha perso solo otto partite, quando sta bene ce n’è per pochi. Deve prendersi il suo tempo, ho piena fiducia nelle sue capacità fisiche e tennistiche. Dispiace a tutti noi per l’intervento, ma speriamo possa tornare in campo al più presto“.