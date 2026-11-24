Nuovo appuntamento con Volley Night, il programma che ogni lunedì sera potete trovare sul canale YouTube di OA Sport. In quest’ultima puntata l’ospite è stata Matilde Munarini, una delle centrali più talentuose della pallavolo italiana. Munarini è centrale della UYBA Layca Cioccolato Busto Arsizio, dove cerca la definitiva consacrazione dopo la stagione di rodaggio a Conegliano, ma che è servita molto alla carriera della classe 2004.

L’inizio di stagione da parte di Busto Arsizio: “Ci aspettavamo che sarebbe stato un inizio difficile, perché nelle nostre prime abbiamo giocato contro tutta la parte alta della classifica. Questo è il momento per noi di spingere e fare i punti che ci meritiamo. Infatti al momento siamo più concentrate. Ci ha aiutato partire con Conegliano, Novara e Milano, perché comunque ci ha dato un certo standard di gioco. Non siamo preoccupate per la classifica e sappiamo il posto che ci meritiamo e abbiamo un obiettivo da raggiungere“.

L’impatto con la nuova realtà a Busto Arsizio: “A livello di squadra ci troviamo tutte molto bene. L’ambiente è fantastico, c’è molta intesa e questa cosa si vede anche in partita. Durante l’estate ci siamo anche allenate. Quelle che non conoscevo le ho incontrate proprio in estate, mentre quelle che conoscevo sono state una marcia in più. Perché entrare in palestra e sapere che ci sono persone che hai condiviso un anno e anche di più. Noi abbiamo tre ragazze giapponesi ed anche uno degli allenatori lo è. All’inizio ero un po’ preoccupata, anche perché pensavo si potessero isolare ed invece siamo riuscite ad influenzarle molto noi italiane. Stiamo insegnando loro i gesti, i modi di dire italiani. Siamo molto soddisfatte, perché riusciamo ad affrontare anche questa barriera linguistica e anche con loro riusciamo ad interagire. C’è davvero un bel ambiente“.

Una carriera andata per gradi, prima gli anni in A2: “Finora tutte le scelte che ho fatto a livello di carriera ne sono rimasta pienamente soddisfatta. Per me giocare in A2 è stata la svolta e mi ha reso la giocatrice che sono oggi. Mi sento estremamente fiera degli anni che ho fatto in A2, perché non avrei la stessa grinta che ho adesso. Per esempio il primo anno non ho mai giocato, ma comunque mi ha insegnato un certo standard. I successivi due anni mi hanno poi insegnato a stare in campo, atteggiamento e gioco”.

Successivamente l’approdo a Conegliano: “L’anno a Conegliano per me era provare a replicare quello che ho fatto con Brescia. Una transizione nel livello superiore, più per imparare quale è l’atteggiamento corretto per avere successo in questi ambienti. Andare a Conegliano mi ha aiutato tantissimo, soprattutto dal punto di vista mentale, non solo tecnico. Ovviamente allenarsi con Conegliano è una cosa straordinaria. Il vero segreto di Conegliano non è solo che sono giocatrici fortissime, ma che sono persone fantastiche. L’ambiente è ottimo, c’è molta comunicazione e quindi non ti senti mai un extra. Io sapevo di essere la quarta centrale, ma quello che mi ha insegnato stare in quel gruppo non si può davvero quantificare”.

Il primo anno in A2 a Brescia, uscendo dalle giovanili. Una stagione vissuta poco in campo, ma molto formativa: “Devo dire che da quel punto di vista è un discorso particolarmente complesso, perché il mio primo anno in A2 coincideva con l’ultimo anno delle superiori. Io sono sempre stata una persona con delle aspettative molto alte da me stessa, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista scolastico. Quindi la voglia di fare bene in palestra era allo stesso livello della voglia di fare bene a scuola. Quindi il primo anno in A2 è stato particolarmente difficile per me dal punto di vista mentale, non per il fatto che ero in panchina, perché non mi ha pesato particolarmente, soprattutto perché il livello degli allenamenti era molto alto. Quindi mi sentivo che alla fine di ogni settimana, anche se non giocavo la partita, stavo migliorando. Ma è stata più la difficoltà di dover gestire la scuola e la A2 in un ambiente completamente diverso rispetto a quello della giovanile. Nelle giovanili di Conegliano ci sono delle aspettative che le ragazze devono essere brave in campo e fuori dal campo. Quindi non puoi andare piano a scuola perché ti vuoi concentrare sulla pallavolo. Loro ci tengono molto che le ragazze siano persone complete, sia dal punto di vista come atlete che come persone. Quindi passare da quell’ambiente dove eravamo tutte nella stessa barca, perché siamo tutte che studiamo, tutte che andiamo a scuola insieme, a essere l’unica è stata quella la cosa che più un pochino mi ha destabilizzato”.

Il rapporto muro-attacco nel suo essere centrale: “Una cosa che ho sempre voluto fare era provare a rendermi disponibile in più modi possibile, perché mi ricordo bene in giovanile alternavo dal fare C1, C2, C1, C2 in base a quello di cui aveva bisogno la squadra. Per la questione muro-attacco, anche lì ci sono dei giorni in cui oggettivamente il muro non gira e quindi ti concentri più sull’attacco. Giorni in cui l’attacco non va bene e allora ti concentri sul muro. In generale provo ad essere più disponibile possibile e, onestamente, io ho sempre pensato di essere un centrale d’attacco. Però non lascio che questa sia una definizione di me come giocatrice”.

L’esordio da incorniciare con la maglia della Nazionale e un estate che ha portato poi anche alla vittoria delle Universiadi prima dell’arrivo a Conegliano: “Ovviamente è stata una grandissima soddisfazione e un grandissimo onore. Il premio MVP è stato inaspettato perché, giustamente era la prima esperienza. Quella partita è stata importante, ma soprattutto tutta l’estate. Avere l’opportunità di lavorare con delle persone fantastiche, delle atlete straordinarie e con degli allenatori straordinari”.

La particolarità dell’essersi rotta per due volte un dito della stessa mano prima da giovane e poi a Conegliano: “Diciamo che la cosa che fa ridere è che per due volte mi rompo il mignolo sinistro, in due punti diversi ed entrambe le volte sono stata operata. Quindi non solo mi rompo il mignolo, ma mi operano e la prima volta sono stata operata con un’anestesia totale per un mignolo sinistro. L’altra cosa è che, fortunatamente, non mi sono fatta male in modi che, secondo me, hanno impattato la mia salute mentale, nel senso che io non mi sono fatta male a muro. Io ho raggiunto l’apice dell’essere centrale. Mi sono fatta male in difesa, su una pipe. Mentre invece la prima volta che me l’ero rotto. Il mio allenatore, ero più piccola, ero molto giovane, ha preso una palla e me la voleva passare. Quindi l’ha presa e l’ha fatta rotolare per terra. Io sono andata a fermarla con il dito e il dito si è rotto. Adesso sono diventata un’esperta di riabilitazione dei mignoli, rispetto alla prima volta che me l’ero rotto, con Conegliano il lavoro è stato completamente diverso. Con Conegliano, esattamente tre giorni dopo, no, forse dai, quattro giorni dopo l’intervento, io ero in palestra a fare i pesi. Quindi io, al momento in cui sono rientrata in campo, esattamente due mesi dopo, ero a fare sei contro sei. Ero in una forma fisica straordinaria, mai vista prima. Andavo a muro con una velocità che non ho mai avuto in tutta la mia vita”

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