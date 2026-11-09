Massimo Rivola: “Marc Marquez ha fatto la differenza, sistema di punteggio da rivedere”

Il decimo sigillo iridato di Marc Marquez è ormai a un passo, e a certificarlo è stato il Gran Premio del Qatar a Lusail. A Portimao, salvo sorprese, la corsa al Mondiale 2026 della MotoGP potrebbe chiudersi. Il campione della Ducati, a quota 431 punti, ha costruito un margine rassicurante sui due piloti dell’Aprilia che lo inseguono in classifica: Jorge Martin, fermo a 371, è staccato di 60 lunghezze, mentre Marco Bezzecchi, a 357, ne accusa 74 (esattamente i punti in palio negli ultimi due round)

Sulla situazione si è espresso Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente di Noale non cerca alibi: a suo giudizio il campionato non è stato perso dall’Aprilia, ma conquistato da Marquez. “Prendiamo quello che è successo come esperienza per il prossimo anno e la nostra velocità mi fa essere ottimista per il futuro, abbiamo una moto veloce e piloti veloci“, ha spiegato Rivola.

Poi l’omaggio al rivale: “Il Mondiale l’ha vinto Marquez di fronte al quale mi tolgo il cappello per come ha gestito tutto in pista e fuori, anche con la stampa. Ha fatto 37 punti nei weekend in cui ne aveva le possibilità e ha portato a casa la pelle negli altri. Anche qui in Qatar il distacco tra lui e le altre Ducati parla chiaro“.

Il CEO di Aprilia Racing ha poi spostato l’attenzione sul sistema di assegnazione dei punti, che a suo avviso andrebbe ripensato: “Marquez da solo sta tenendo in corsa la Ducati e a volte non bastano quattro Aprilia a fare meglio di lui. La differenza di punteggio tra il primo e il secondo classificato non è sufficiente, i punteggi andrebbero rivisti perché la vittoria non è premiata abbastanza“.

Lo sguardo del dirigente, infine, si rivolge agli altri obiettivi stagionali. “Per noi il Mondiale Costruttori è assolutamente un obiettivo e c’è anche il titolo team che è il campionato Costruttori in stile F1 che somma i punti dei due piloti“, ha concluso.