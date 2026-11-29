La conquista del titolo mondiale Costruttori ha regalato all’Aprilia Racing una giornata di festa, coronando il lavoro svolto dalla squadra di Noale nel corso della stagione. Un successo che porta la firma di una RS-GP26 capace di imporsi come la moto più competitiva e veloce mai realizzata dalla casa veneta. Eppure, tra i sorrisi per il traguardo raggiunto, Massimo Rivola non ha dimenticato alcuni episodi che, a suo giudizio, hanno penalizzato il team.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato di Aprilia Racing ha guardato al prossimo campionato senza nascondere le perplessità legate ad alcune decisioni arbitrali del passato. Rivola ha ribadito la volontà di presentarsi al via con ambizioni da protagonista.

“Non credo che la Federazione ci prenderà sempre di mira come è successo a Brno, che io non l’ho dimenticato, o altri casi diciamo discutibili. Ci presenteremo nel 2027 forti, siamo i campioni del mondo e andremo a difendere tutto“, ha dichiarato, lasciando intendere che alcuni episodi non sono stati ancora archiviati.

Un ragionamento su Marco Bezzecchi, che ha dovuto rinunciare al Gran Premio della domenica in seguito alla sanzione ricevuta per un episodio verificatosi durante la Sprint. Dopo una caduta, il pilota italiano aveva colpito con uno schiaffo un commissario impegnato a recuperare la sua moto dalla ghiaia. Un gesto che aveva portato alla sospensione per la gara successiva.

Aprilia si presenterà al prossimo campionato con la consapevolezza di aver raggiunto il vertice della categoria e con l’obiettivo di confermarsi. La RS-GP26 ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, mentre il team di Noale ha saputo reagire anche nei momenti più complicati della stagione. Il messaggio di Rivola è chiaro: il titolo conquistato non rappresenta un punto d’arrivo, ma una responsabilità da difendere in pista nel 2027.