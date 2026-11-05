Marco Bezzecchi verso Lusail: “Proverò a tenere aperti i discorsi per il titolo, ma non sarà un’impresa facile”

Marco Bezzecchi si presenta carico e determinato a fare bene nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail andrà in scena un weekend che, numeri alla mano, potrebbe già assegnare il titolo iridato. Nel caso, per il team Aprilia, l’amaro in bocca sarebbe davvero notevole per una annata che era iniziata con ben altre aspettative.

La situazione in classifica generale, dopotutto, è ben chiara e delineata. Marc Marquez, dopo il secondo posto nella Sprint Race e la vittoria nella gara lunga di Sepang, ha allungato a 44 le lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi è fermo a -67. In poche parole lo scenario è ampiamente compromesso a favore del Cabroncito e nel caso del pilota romagnolo, è in arrivo un fine settimana dal sapore decisamente particolare.

Nel corso della conferenza stampa odierna sul tracciato di Lusail il pilota del team Aprilia ha iniziato da un punto ben preciso, ovvero le chance di titolo che, per il momento, sono ancora vive. “Sicuramente mi trovo in una situazione non semplice dato che il gap nei confronti di Marc Marquez è piuttosto importante, specialmente pensando al fatto che ci sono solamente tre round ancora da disputare. Il mio obiettivo per questo weekend è andare più forte possibile e tenere aperta la battaglia. Non sarà facile dato che Marc Marquez su questa pista è stato davvero veloce un anno fa facendo doppietta e, invece, noi abbiamo faticato. La situazione ora è differente per cui proveremo a inserirci nella lotta per le posizioni che contano”.

Nella passata stagione la gara di Lusail ha sancito l’esordio del romagnolo con il team di Noale. Ricordi e confronti con il passato: “L’anno scorso è stato come quando vivi la prima settimana di convivenza con la tua compagna e, per quel motivo, dovevamo ancora capire tante cose. Questa volta arriviamo con molta più esperienza e anche per questo motivo mi dà maggiore fiducia sul mio potenziale”.

Ultima battuta su quanto avvenuto nello scorso fine settimana, ovvero il titolo iridato di Kimi Antonelli in F1: “Ha fatto qualcosa di incredibile al termine di una stagione splendida. Ha realizzato davvero tante gare eccezionali ma, più nel complesso, è stato impeccabile lungo tutto il corso dell’anno. Non vedo l’ora di abbracciare lui e la sua meravigliosa famiglia. Hanno fatto una grossa parte di storia per il motorsport italiano. Un campione di casa nostra mancava da tantissimo tempo e ha ridato linfa alla passione per questo sport”.