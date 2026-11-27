Marco Bezzecchi è ovviamente soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, il pilota romagnolo ha completato un turno molto convincente, con un time attack di buonissimo livello e, soprattutto, un passo gara davvero eccellente.

Il miglior tempo della sessione pomeridiana porta la firma di Marc Marquez che, proprio in extremis, ha messo a segno un ottimo 1:29.483 con 247 millesimi su Marco Bezzecchi e 291 su Ai Ogura. Quarta posizione per Raul Fernandez a 308 millesimi dalla vetta, quinta per Pedro Acosta a 334, mentre in sesta troviamo Alex Marquez a 422. Settimo il sorprendente Pol Espargarò a 425 millesimi, ottavo Fermin Aldeguer a 429, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 461, mentre completa la top10 Jorge Martin a 487.

Al termine del venerdì sulla pista di Valencia il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni riguardo l’addio di Marc Marquez a GPOne: “Sono rimasto un po’ sorpreso, non me l’aspettavo. Durante l’anno avevo sentito qualche voce, ma nel paddock è pieno di rumors, quindi non gli avevo mai dato troppo peso. È una di quelle cose che possiamo provare a capire, ma alla fine chi la capisce veramente è soltanto Marc. Da una parte mi dispiace, perché perdiamo un pilota fortissimo, ma anche un rivale da cui poter imparare. Personalmente avrei voluto un altro anno per sfidarmi con lui, per crescere, migliorarmi e cercare di fare delle belle battaglie. Dall’altra parte, però, lui è figo, è ancora giovane, non ha più niente da dimostrare e penso abbia guadagnato abbastanza per godersi la vita come merita. Vediamo cosa gli riserverà il futuro”.

Ultima battuta su quanto emerso dalla pista: “Direi abbastanza bene. È iniziata nel migliore dei modi stamattina e si è riconfermata nel pomeriggio. È pur sempre venerdì, quindi c’è ancora abbastanza da fare, però non male. Faceva un po’ freddino, ma va bene. Un ultimo duello con Marc? Speriamo! Se sono veloce come lui, visto che al momento è il più veloce, e riesco a battagliare con lui, vuol dire che siamo abbastanza avanti. Quindi speriamo di sì”.